Germania Halberstadt hat das Auswärtsspiel beim VfL Halle 96 gewonnen. Damit bleibt die Mannschaft im oberen Tabellenbereich der NOFV-Oberliga Süd. Das gesamte Spiel sowie exklusive Interviews mit den Trainern Luca Shubitidze (VfL) und Manuel Rost (Germania) stehen im Video zur Verfügung.

In der NOFV-Oberliga Süd traf der VfL Halle 96 auf den VfB Germania Halberstadt. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertrugen am 7. Dezember den Livestream.

Halle (Saale)/DUR. - Germania Halberstadt hat das Oberliga-Duell beim VfL Halle 96 durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1 gewonnen. Für den VfL setzte sich damit eine schwierige Phase fort, nachdem die Mannschaft zuletzt drei Niederlagen in Serie hinnehmen musste. Halberstadt verkürzte durch den Erfolg den Abstand auf die oberen Tabellenplätze und bleibt im erweiterten Spitzenfeld der Liga.