EIL:
NOVF-Oberliga Sachsen-Anhalt-Derby im Livestream: Germania Halberstadt gegen Lok Stendal
Auf dem Papier eine ausgemachte Sache: Germania Halberstadt, fünfter der NOFV-Oberliga, trifft auf Schlusslicht Lok Stendal. Was ist drin für die Altmärker? Die Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung überträgt das Spiel im Livestream.
Halberstadt/Stendal/DUR - In der NOFV-Oberliga geht es am Sonntag, 21. September, heiß her. Ab 19 Uhr steht das Sachsen-Anhalt-Derby zwischen dem VfB Germania Halberstadt und dem 1. FC Lok Stendal an.