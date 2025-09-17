Auf dem Papier eine ausgemachte Sache: Germania Halberstadt, fünfter der NOFV-Oberliga, trifft auf Schlusslicht Lok Stendal. Was ist drin für die Altmärker? Die Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung überträgt das Spiel im Livestream.

Der VfB Germania Halberstadt empfängt den 1. FC Lok Stendal - das Spiel wird live übertragen.

Halberstadt/Stendal/DUR - In der NOFV-Oberliga geht es am Sonntag, 21. September, heiß her. Ab 19 Uhr steht das Sachsen-Anhalt-Derby zwischen dem VfB Germania Halberstadt und dem 1. FC Lok Stendal an.