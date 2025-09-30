weather regenschauer
NOFV-Oberliga 2:2 im Harz-Derby: VfB Germania Halberstadt - Einheit Wernigerode als Wiederholung sehen

Am Sonntag trafen die beiden Harz-Vereine VfB Germania Halberstadt und Einheit Wernigerode in der NOFV-Oberliga aufeinander. Das Duell endete mit einem 2:2-Unentschieden. Hier sehen Sie die Partie als Wiederholung.

Aktualisiert: 05.10.2025, 16:15
Am Sonntag trafen der VfB Halberstadt und Einheit Wernigerode in der NOFV-Oberliga aufeinander. (Grafik: Dorna Masoumi)

Halberstadt/DUR - In gerade einmal vier Pflichtspielen duellierten sich der VfB Germania Halberstadt und Einheit Wernigerode. Trotzdem zählte die Partie in der NOFV-Oberliga zu den Highlights: die Vereine baten zum Harz-Derby!