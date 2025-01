Der Hallescher FC kämpft in der Regionalliga Nordost um die Rückkehr in die 3. Liga. Am 9. Februar muss bei VSG Altglienicke gepunktet werden. Wir übertragen das Spiel live.

Halle (Saale)/DUR – Für den Halleschen FC heißt es: Stolpern verboten bei der Aufholjagd in der Regionalliga Nordost! Will sich der HFC am Saisonende als Meister für die Aufstiegs-Playoffs zur 3. Liga qualifizieren, müssen Siege her.

So auch am 9. Februar im Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke. Die Partie wird um 13 Uhr in Berlin angepfiffen und ist einmal mehr exklusiv im Livestream auf MZ.de zu sehen.

Für Abonnenten ist der Stream als Teil des Abos kostenlos verfügbar. Alle anderen Interessenten können für einmalig fünf Euro live mit dabei sein, wenn der HFC um drei wichtige Punkte kämpft.

Interessiert an weiteren Fußball-Livestreams? Denn Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme zeigen im ersten Halbjahr 2025 weit mehr Spiele als nur die des Halleschen FC. Eine Übersicht gibt es in unseren Livestream-Plan 2025.