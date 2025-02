Der Hallescher FC kämpft in der Regionalliga Nordost um die Rückkehr in die 3. Liga. Am 9. Februar stand die Mannschaft bei VSG Altglienicke auf dem Rasen.

Halle (Saale)/DUR – Für den Halleschen FC heißt es: Stolpern verboten bei der Aufholjagd in der Regionalliga Nordost! Will sich der HFC am Saisonende als Meister für die Aufstiegs-Playoffs zur 3. Liga qualifizieren, müssen Siege her.