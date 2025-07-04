Gelingt dem 1. FC Magdeburg II im dritten Anlauf der erste Heimsieg im Jahr 2026? Am Samstag kommt der FSV Zwickau in die Avnet Arena, wir übertragen das Spiel exklusiv live.

Im Livestream: Platzt der Knoten beim 1. FC Magdeburg II gegen FSV Zwickau?

Der 1. FC Magdeburg II hat am 7. März 2026 den FSV Zwickau zu Gast in der Avnet Arena. Wir zeigen das Spiel der Regionalliga Nordost exklusiv im Livestream.

Magdeburg/DUR – Die ersten beiden Heimspiel des Jahres 2026 gingen für den 1. FC Magdeburg II verloren. Klappt es gegen das Topteam vom FSV Zwickau besser in der Avnet Arena? Wir zeigen die Regionalliga-Partie am Samstag exklusiv live.