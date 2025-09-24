Am Mittwochabend schauen die Aufstiegskandidaten der Regionalliga Nordost nach Magdeburg. Stolpert Spitzenreiter Lok Leipzig bei der U23 des FCM? Die Antwort gibt es hier im Livestream.

Ärgert der FCM in den Spitzenreiter? Magdeburgs U23 gegen Lok Leipzig im Livestream

In der Regionalliga Nordost hat der 1. FC Magdeburg II am Mittwochabend Tabellenführer 1. FC Lok Leipzig zu Gast in der Avnet Arena. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel im Livestream.

Magdeburg/DUR – Der 1. FC Magdeburg ist in der Regionalliga Nordost immer für eine Überraschung gut. Gelingt das auch am Mittwochabend gegen den Tabellenführer? FCM II gegen Lok Leipzig gibt es hier im Livestream.