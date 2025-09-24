Regionalliga am Mittwochabend Ärgert der FCM in den Spitzenreiter? Magdeburgs U23 gegen Lok Leipzig im Livestream
Am Mittwochabend schauen die Aufstiegskandidaten der Regionalliga Nordost nach Magdeburg. Stolpert Spitzenreiter Lok Leipzig bei der U23 des FCM? Die Antwort gibt es hier im Livestream.
Magdeburg/DUR – Der 1. FC Magdeburg ist in der Regionalliga Nordost immer für eine Überraschung gut. Gelingt das auch am Mittwochabend gegen den Tabellenführer? FCM II gegen Lok Leipzig gibt es hier im Livestream.