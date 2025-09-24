Magdeburg II gewinnt gegen Chemie Leipzig - das volle Match und die Stimmen der Trainer Daniel Wölfel und Adrian Alipour jetzt exklusiv als Video für Abonnenten.

FCM II gewinnt gegen Chemie Leipzig - Video & Interviews hier

In der Regionalliga Nordost traf der 1. FC Magdeburg am 7.12.2025 auf Chemie Leipzig.

Magdeburg/DUR. - Der 1. FC Magdeburg II hat sein Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig mit 2:1 gewonnen. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh durch Leipertz in Führung. Nach der Pause erhöhte Chemie den Druck, kam durch Ratifo zum Ausgleich und hielt die Partie offen. In der Schlussphase setzte sich der FCM II erneut durch: Millgramm traf in der 83. Minute zum entscheidenden 2:1.