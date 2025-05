Der Aufstieg ist perfekt, am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Grimma wird der 1. FC Magdeburg offiziell geehrt und gefeiert. Wir sind per Livestream vor Ort dabei.

Oberliga-Partie am Sonntag

In der NOFV-Oberliga Süd hat der 1. FC Magdeburg II am 11. Mai um 14 Uhr den FC Grimma zu Gast. Wir zeigen die Partie kostenlos und exklusiv im Livestream.

Magdeburg – In der NOFV-Oberliga Süd hat der 1. FC Magdeburg II den Aufstieg in die Regionalliga Nordost sicher. Jetzt beginnt das Schaulaufen in Blau-Weiß.

Am Sonntag (11. Mai) im Heimspiel gegen den FC Grimma wird das Team als Meister der Liga offiziell vor Anpfiff geehrt. Wir zeigen die Feierlichkeiten sowie das anschließende Spiel exklusiv und kostenlos im Livestream.

Anstoß ist um 14 Uhr, wir gehen aber entsprechen früher auf Sendung, um live dabei zu sein, wenn das Team für den souveränen Aufstieg geehrt wird.

