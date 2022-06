Zweckbeziehung: "Ich ertrage meinen Mann nicht mehr, kann mich aber nicht trennen"

Köln - Ich bin 40 Jahre alt und seit sechs Jahren mit M. verheiratet. Mit ihm war alles vom ersten Moment an aufregend, in die gute wie in die schlechte Richtung. Nach einem Jahr machte er mir einen Heiratsantrag und ich sagte ja, obwohl mir alle davon abrieten. Komischerweise konnten meine Freunde damals schon sehen, was für ein Mensch er wirklich ist. Ich leider nicht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<