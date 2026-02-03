Eyeliner in Nachtblau, Lidschatten in Champagner-Silber und für die Lippen ein frostiges Pink? Welche Töne in diesem Jahr beim Make-up angesagt sind - und wie man sie am besten ins Gesicht bringt.

Frankfurt/Main - Zart: So wird dieses Jahr geschminkt, zumindest wenn es nach dem Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) geht. Denn der sieht zum Start von 2026 beim Make-up „softe Nuancen“ im Trend - auf den Augen etwa Metallic-Töne in Platin, Rosé-Platin oder Champagner-Silber. Außerdem: leichte, weiche „Smoke-Effekte“.

Ideal, um letztere auf die Augen zu bekommen, sind demnach cremige Lidschatten in Grau-, Nebelblau- oder Taupetönen.

Smoke-Effekt schminken

Der IKW-Kosmetikexpertin Ricarda Zill zufolge trägt man diese für einen gelungenen „Smoke-Effekt“ dann am besten zuerst auf das bewegliche Lid auf und verblendet sie anschließend nach oben hin. Für mehr Tiefe platziert man dann noch eine etwas dunklere Lidschatten-Nuance dezent am äußeren Augenwinkel. Zusätzlich kann man einen Eyeliner in Graphit oder Nachtblau auftragen - und leicht verwischen. Weißer oder champagnerfarbener Kajal am unteren Lidrand lässt Zill zufolge den Blick wacher wirken.

Auf die Lippen kommen dem IKW zufolge in diesem Jahr übrigens ebenfalls eher zurückhaltende Töne: Nude- und Frosted-Pink-Nuancen, also kühle Rosatöne. Außerdem: klares Lipgloss. Wichtig beim Auftragen: zuerst etwas Lipbalm verwenden, um eine glatte Basis zu schaffen, und das Gloss anschließend nur in der Mitte der Lippen platzieren. Das verleiht den Lippen optische Fülle, so die Make-up-Expertin.

Kein Kleister fürs Gesicht

Laut dem Modemagazin „Glamour“ ein Make-up-Trend 2026: der sogenannte „All-Natural-Look“. Hier bleiben Sommersprossen, Hautstruktur und individuelle Merkmale trotz Make-up sichtbar.

Ricarda Zill vom IKW rät für einen frischen Teint dann auch zu einer leichten Foundation. Die trägt man ihr zufolge am besten mit einem feuchten Schwämmchen oder mit einem Pinsel auf. Für Frische auf den Wangen sorgt anschließend flüssiges Rouge in kühlen Farbtönen, das man sanft einklopft.

Sie mögen es etwas bunter und auffälliger? Dann sollten Sie vielleicht den Fokus auf die Wimpern legen. Denn laut der „Glamour“ ist farbige Mascara in diesem Jahr ein Trend. Besonders beliebt demnach: bunte Wimpern in Nuancen wie Dunkelblau, Bordeaux, Braun oder Grün.