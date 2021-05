Witzige Weihnachtsbilder: Diese Kinder freuen sich nicht über den Weihnachtsmann

Kinder können es kaum erwarten, endlich auf den Schoß des Weihnachtsmanns zu klettern, um ihm ihre geheimen Wünsche anzuvertrauen? Nicht alle. Viele Begegnungen zwischen Santa und Kind wirken eher wie ein Gang zum Schafott. Und der fromme Mann mit Bart sieht plötzlich mehr wie ein böser Onkel aus, wenn er die kreischenden Kinder müde lächelnd festhält. Na, was wünscht du dir denn Schönes, mein Kind?!



Hier ein paar besonders verunglückte Begegnungen mit dem Mann in Rot-Weiß:



So friedlich, die Weihnachtszeit

Kreisch-Alarm!

Was will der Typ in Rot eigentlich?

Gute Miene zum lauten Spiel

Oha, wie komm ich nur hier raus?

Festhalten um jeden Preis

Stille Nacht!

Fast perfekte Kulisse

Drama im Zweierpack

Nichts wie weg!

(iwo)