Beziehungen im Herbst – Diese Eigenschaften hat der perfekte Partner

Halle (Saale)/DUR/acs - Der Herbst bricht an. Die Tage werden wieder kürzer, es wird kälter und an manchen Tagen mag man sich einfach nur aufs Sofa kuscheln und den Kamin anzünden – am liebsten mit dem „perfekten Partner“ an der Seite. Doch was macht einen „perfekten Partner“ eigentlich aus?

Was macht einen guten Partner aus?

Den einen perfekten Mann oder die eine perfekte Frau gibt es mit Sicherheit nicht. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich und hat somit auch unterschiedliche Erwartungen an einen Partner oder eine Partnerin.

Es gibt jedoch verschiedene Charaktereigenschaften, die für viele Singles eine Rolle spielen, wenn sie nach einem Partner Ausschau halten. ElitePartner stellte dabei fest, dass die Vorstellungen von Männern und Frauen von einem „perfekten Partner“ sich in den letzten Jahren immer weiter angeglichen haben.

Der „perfekte Partner" für Frauen

Es gibt einige Dinge, die bei Frauen höher im Kurs stehen, als bei Männern und anders herum. Demnach soll der „perfekte Partner“ für Frauen vor allem Folgendes mitbringen:

Ähnliche Lebensvorstellungen : Dass der Partner die gleichen Werte und Ziele teilt sowie ähnliche Interessen verfolgt, ist neun von zehn Single-Frauen wichtig. Auf Platz drei landet der gleiche Lebensstil, diesen wünschen sich acht von zehn Frauen.

: Dass der Partner die gleichen Werte und Ziele teilt sowie ähnliche Interessen verfolgt, ist neun von zehn Single-Frauen wichtig. Auf Platz drei landet der gleiche Lebensstil, diesen wünschen sich acht von zehn Frauen. Gebildet und politisch auf einer Wellenlänge : Etwa jede zweite Single-Frau wünscht sich einen Partner, der gebildet ist und ihre politische Einstellung teilt. Single-Männern sind diese Aspekte deutlich weniger wichtig.

: Etwa jede zweite Single-Frau wünscht sich einen Partner, der gebildet ist und ihre politische Einstellung teilt. Single-Männern sind diese Aspekte deutlich weniger wichtig. Finanzielle Sicherheit : Der perfekte Mann ist finanziell gut aufgestellt: Finanzielle Stabilität beziehungsweise Absicherung spielt für Frauen ebenfalls eine Rolle bei der Partnerwahl. Rund 40 Prozent der Single-Frauen wünschen sich, dass der Partner gleich viel oder mehr verdient als sie selbst.

: Der perfekte Mann ist finanziell gut aufgestellt: Finanzielle Stabilität beziehungsweise Absicherung spielt für Frauen ebenfalls eine Rolle bei der Partnerwahl. Rund 40 Prozent der Single-Frauen wünschen sich, dass der Partner gleich viel oder mehr verdient als sie selbst. Größer und älter: Was das Äußere anbelangt, wünschen sich zwei von drei Frauen, dass der Partner optisch ihrem Typ entspricht. Doch was heißt das konkret? Für mehr als jede zweite Single-Frau ist der perfekte Partner größer als sie und mehr als jede Vierte wünscht sich einen Mann, der älter ist als sie.

Die „perfekte Partnerin" für Männer

Eigenschaften, die die „perfekte Partnerin“ für Männer haben sollte, sind die Folgenden:

Der passende Lebensentwurf : Was die Lebensvorstellungen anbelangt verfolgen Männer dieselbe Top 3 wie die Frauen. Acht von zehn Männern wünschen sich, dass die Partnerin gleiche Werte und Ziele sowie ähnliche Interessen teilt, ein gleicher Lebensstil hat für sieben von zehn Männern Traumfrau-Potenzial.

: Was die Lebensvorstellungen anbelangt verfolgen Männer dieselbe Top 3 wie die Frauen. Acht von zehn Männern wünschen sich, dass die Partnerin gleiche Werte und Ziele sowie ähnliche Interessen teilt, ein gleicher Lebensstil hat für sieben von zehn Männern Traumfrau-Potenzial. Fürsorglichkeit : Warmherzigkeit und ein fürsorgliches Wesen sind bei Single-Männern besonders beliebt. Letzteres zeigt sich auch beim Blick auf die beliebtesten Berufe: Auf Platz 1 landet die Ärztin, auf Platz 2 die Krankenschwester.

: Warmherzigkeit und ein fürsorgliches Wesen sind bei Single-Männern besonders beliebt. Letzteres zeigt sich auch beim Blick auf die beliebtesten Berufe: Auf Platz 1 landet die Ärztin, auf Platz 2 die Krankenschwester. Abenteuerlust : Mit einer Frau Pferde stehlen können, kleine und große Abenteuer im Alltag erleben – das wünschen sich sechs von zehn Single-Männer, wenn sie sich eine perfekte Partnerin ausmalen.

: Mit einer Frau Pferde stehlen können, kleine und große Abenteuer im Alltag erleben – das wünschen sich sechs von zehn Single-Männer, wenn sie sich eine perfekte Partnerin ausmalen. Kleiner und jünger: Drei Viertel der Single-Männer wünschen sich eine attraktive, gutaussehende Partnerin an ihrer Seite. Etwa jeder dritte Single-Mann legt Wert darauf, dass eine Frau gleich alt oder jünger ist als er – größer als er sollte sie nicht sein.

Perfekter Partner, perfekte Beziehung: Vorstellung vs. Realität

Fakt ist jedoch, dass solche Eigenschaften nicht versichern können, dass der „perfekte Partner“ gefunden und damit auch die „perfekte Beziehung“ daraus wird. Die Realität sieht manchmal ganz anders aus.

Diplom-Psychologin Lisa Fischbach erklärt: „Der vermeintlich perfekte Partner garantiert noch lange keine dauerhafte und glückliche Partnerschaft. Viel wichtiger ist die Frage, was man wirklich braucht, um sich in einer Partnerschaft verstanden und geborgen zu fühlen. Hinter der Suche nach Perfektion steckt meist der Wunsch nach Sicherheit und der Begegnung in einer wachsenden und tragfähigen Beziehung.“