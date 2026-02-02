Mettmann - Er reicht geschnittene Zwiebelwürfel, die so groß sind wie Würfelzucker. Dabei hatte sie kleine feingehackte im Sinn - aber es nicht gesagt. Da braucht es noch mehr Salz, findet sie und streut kräftig. Dabei steht er schon mit der Sojasoße parat, kam aber nicht an den Topf - und fühlt sich nun wie ein Depp. Die aufgestaute Wut bricht sich Bahn bei der Frage, ob die Herdplatte auf der 6 oder 9 stehen sollte. Kennen Sie solche oder ähnliche Szenen?

Gemeinsames Kochen gelingt Paaren leichter, wenn es die allgemeinen Regeln eines guten Umgangs beachtet, appelliert Stefanie Voss. Die Coachin aus Mettmann sagt: „Wertschätzung ist enorm wichtig.“ Statt zu mosern, weil etwa die Kartoffeln noch nicht geschält sind oder die Schalen viel zu dick gepellt werden, sollten sich die Partner gegenseitig loben und auch bedanken. Zudem sollte kommuniziert werden, wenn einem das Verhalten des Partners stört.

„Viele Menschen sind leider keine guten Kommunikatoren, doch sprechenden Menschen kann geholfen werden“, so die Fachfrau. Kommt es zu Spannungen, könnten Humor und Selbstironie viele Situationen entschärfen.