David Changs Fans lieben dessen unkonventionelle Art zu kochen. Und seitdem der US-Amerikaner mit koreanischen Wurzeln mit der „Momofuku Noodle Bar“ in New York sein erstes Restaurant eröffnet hat, ist bei ihm viel passiert - von zwei Michelin-Sternen bis hin zu zwei Netflix-Serien.

Halle/MZ - „Ich habe meine Karriere auf Schweinefleisch und Nudeln aufgebaut“, fasst David Chang seinen Berufsweg in einem Satz zusammen. War es doch seine „Momofuku Noodle Bar“ in New York, mit der der große Erfolg des US-amerikanischen Kochs und Gastronomen mit koreanischen Wurzeln seinen Anfang nahm. Und dort gibt es eben nicht nur Nudeln, als Kult-Gericht gilt längst „Momofuku Pork Bun“, eine Art Schweinebauch-Sandwich.

Fast 20 Jahre ist es her, dass der Mittzwanziger mit „Momofuku“ sein erstes eigenes Restaurant eröffnet hat. Zwischen 2004 und heute liegen etliche weitere Lokaleröffnungen, zwei Michelin-Sterne, eigene Bestseller-Kochbücher und Produkte für Hobbyköche, zwei Netflix-Serien, Podcasts, ein Platz im Time Magazine-Ranking der 100 einflussreichsten Menschen der Welt...

Hierzulande indes ist der inzwischen 45-Jährige, der in den USA als Koch-Superstar gilt und dem zum Beispiel auf Instagram fast 1,8 Millionen Menschen folgen, nicht ganz so bekannt. Dabei hat seine oft asiatisch inspirierte Küche etwas, das heute zum Lebensstil vieler Hobbyköche passt: Wenn es nach David Chang geht, dann sollte man einfach loslegen, ohne groß Zutatenlisten zu studieren oder gar jedes Gewürz und Kräutlein noch extra zu besorgen.

Bloß nicht penibel nach Rezept kochen

Kochen zu Hause darf seiner Meinung nach gern unkompliziert und wenig aufwendig sein. Weshalb er auch immer wieder ein Loblied auf die Mikrowelle singt. Rezepte hält er im Großen und Ganzen für einschränkend und verzichtbar. Changs Credo: Schmecken muss es!

Was also kommt dabei heraus, wenn ein Spitzenkoch mit einer gewissen Aversion gegen Rezepte ein Kochbuch schreibt? „Cooking at Home“ hat Chang sein aktuelles, im Verlag Antje Kunstmann erschienenes Buch genannt, das als „Zuhause kochen“ auch auf Deutsch erschienen ist. Untertitel: „Oder: Wie ich lernte, auf Rezepte zu pfeifen (und meine Mikrowelle zu lieben)“.

Darin finden sich nur äußerst vereinzelt präzise Mengenangaben und Rezepte im klassischen Sinne. Vielmehr erklärt er seine Grundtechniken, zum Beispiel, wie er Hühnchen in der Mikrowelle gart, und danach, was er daraus alles macht – etwa Hühnchen mit Frühstücksspeck und Spinat.

Und schnell bemerkt der Leser, dass der in der Küche so lockere Typ, der immer auch den (möglichst kleinen) Abwaschberg in seine Kochpläne einbezieht, auch sonst sehr entspannt daherkommt. Es sei etwas völlig anderes, Familienkoch zu sein, als im Restaurant zu kochen, berichtet der zweifache Vater. „Jetzt lasse ich mir aus der Not heraus irgendwas einfallen, und meine neuen Leitprinzipien lauten: In so kurzer Zeit wie möglich etwas auf den Tisch zu stellen, das so lecker wie möglich ist, und dabei so wenig Chaos wie möglich anzurichten“, schreibt David Chang.

Empfehlungen im Plauderton

Statt gewohnter Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt es in David Changs Buch Anekdoten und Empfehlungen im Plauderton, gespickt mit Experten-Interviews zu Themen wie Einfrieren oder Mikrowellen-Sicherheit. Und häufig so simple wie geniale Tipps wie: „Keine Lust, Thymianblätter abzuzupfen? Dann einfach frische Thymianzweige in einer Plastiktüte einfrieren, und die Blätter fallen von ganz allein ab.“

David Chang hatte zunächst Religionswissenschaften studiert, bevor er sich gänzlich dem Kochen widmete – und es am French Culinary Institute in New York sowie in einem Soba-Laden in Japan erlernte. Später war er in Spitzenrestaurants in den USA tätig, merkte aber, dass das Kochen nach strikten, unverrückbaren Regeln nicht das Richtige für ihn ist.