Wann wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt und welche Folgen für den Körper hat das?

Von Linda May van Bui

Magdeburg/DUR - Zwei mal im Jahr wird in Deutschland die Zeit umgestellt - im Frühjahr eine Stunde nach vorn und im Herbst eine Stunde zurück. Doch wann genau ist es wieder soweit?

Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt stets am letzten Sonntag im Oktober. In diesem Jahr fällt dies somit auf den 31. Oktober. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren von um drei Uhr auf zwei Uhr zurückgestellt. Das heißt, dass die Nacht um eine Stunde länger und es morgens früher hell und abends früher dunkel wird.

Bereits seit 1980 stellen die Deutschen ihre Uhren um. Die Debatte um den Sinn oder Unsinn dessen ist allgegenwärtig. 2018 befragte die EU-Kommission die Bürger zu dem Thema. Rund 4,6 Millionen Menschen aus der gesamten EU waren beteiligt. Das Ergebnis: 84 Prozent waren für ein Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit.

Doch auch für das kommende Jahr 2022 ist die Zeitumstellung weiterhin vorgesehen. Die Winterzeit hält bis zum 26. März 2022 an. Am Folgetag, einem Sonntag, werden die Uhren dann erneut von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt.

Auswirkungen auf unseren Schlaf

Besonders der Schlaf kann durch die Zeitumstellung beeinträchtigt werden. "Allein in Sachsen-Anhalt haben beispielsweise im Jahr 2017 rund 63.000 Menschen mindestens einmal ein Schlafmittel verordnet bekommen. 2013 waren es noch rund 70.000 Personen gewesen", schreibt die Barmer Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung. Besonders bei denjenigen, die regelmäßig an Schlafstörungen leiden, macht sich die Umstellung bemerkbar.

Axel Wiedemann, Landesgeschäftsführer der Barmer in Sachsen-Anhalt, sagt zum Thema Schlafstörungen: "Diese sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wer regelmäßig unter Schlafstörungen leidet, sollte mit seinem Arzt darüber sprechen."

Guter Schlaf sei wichtig, denn eine beeinträchtigte Konzentration sowie Leistungsfähigkeit könne andauernde Tagesmüdigkeit verursachen. Nicht zuletzt könne Schlafmangel die Gedächtnisfunktion, die Psyche und das Immunsystem schwächen, den Fett- und Zuckerstoffwechsel beeinflussen sowie zu Herz-Kreislauf-Problemen führen, so die Barmer.

Wer aufgrund der Zeitumstellung die Tage danach Probleme beim Einschlafen haben sollte, der kann als Hausmittel auf Kräuter wie Baldrian, Melisse oder Lavendel zurückgreifen. In Form von warmem Tee wirken diese beruhigend. Die richtige Schlafzimmertemperatur liegt übrigens bei rund 18 Grad Celsius. Auf Alkohol und Kaffe sollte am Abend verzichtet werden.