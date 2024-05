Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

„Erstaunliches entdecken“ – so lautet das Motto des diesjährigen Internationalen Museumstages. Türe und Tore öffnen die Museen des Landes diesmal am Pfingstsonntag, den 19. Mai. Viele Einrichtungen locken dann mit eigens für diesen Tag gestalteten Programmen und zahlreichen Mitmach-Aktionen. Zu entdecken gibt es also jede Menge! So lernen Kinder im Kloster Jerichow die Kunst des Schreibens mit einer Gänsefeder kennen. In Magdeburg ist eine Dampfmaschine aus dem 19. Jahrhundert in Betrieb. Und wer erfahren möchte, wie das altmärkische Dorfleben vor 210 Jahren ausgesehen hat, macht sich am besten auf den Weg ins Freilichtmuseum Diesdorf. Ein Ausflug ins Museum lohnt sich an diesen Tagen also: Egal, ob als gelungener Auftakt in die Pfingstferien oder einfach nur als Anreiz, wieder öfter Kultur zu erleben. Hier kommen unsere sieben Favoriten: