Viel Aufregung um wenig Stoff: Der Bikini wird 75

Micheline Bernardini, eine Nackttänzerin des Pariser Casinos, präsentiert am 5. Juli 1946 in einem Schwimmbad in Paris den ersten Bikini, den der französische Ingenieur Louis Reard entwickelt hatte. Zunächst erhielt das als schamlos empfundene Kleidungsstück vielerorts Badeverbot.

Düsseldorf/Paris - Sein Name verrät, dass seinem Schöpfer Louis

Réard die gesellschaftliche Sprengkraft seiner Erfindung bewusst war.

Als am 5. Juli 1946 in Paris ein knapper Zweiteiler als Bademode

namens Bikini vorgestellt wurde, hatten die USA wenige Tage zuvor auf

dem gleichnamigen Atoll im Pazifik eine Atombombe getestet.

Keines der seriösen Mannequins, wie Models damals hießen, war ein

Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs bereit, die modische Innovation

des Franzosen Réard zu präsentieren. So war es Nackttänzerin

Micheline Bernardini vorbehalten, der Weltöffentlichkeit im Pariser

Schwimmbad Molitor den ersten Bikini vorzustellen.

An vielen Stränden Badeverbot

Noch in den 1950er und 1960er Jahren hatte der für seine Zeit

atemberaubend aufreizende Zweiteiler an vielen Stränden Badeverbot.

Es dauerte und bedurfte einiger prominenter Trägerinnen wie Brigitte

Bardot, Marilyn Monroe und Ursula Andress, bis er seinen weltweiten

Siegeszug an Stränden und in Schwimmbädern antrat.

1962 war die Zeit reif für den legendären Leinwand-Auftritt von

Ursula Andress als Bond-Girl Honey Ryder. In einem Bikini-Modell, das

heute eher prüde daher käme, entstieg sie singend dem Meer und James

Bond, alias Sean Connery, kam aus dem Staunen nicht heraus.

„Der Bikini stößt an die Grenzen des Möglichen“, befand

Modedesignerin Ursula Templin. „Er beschwichtigt eine Gesellschaft,

die Nacktheit verbietet und ist dabei aber viel aufreizender.“

Das Stück Stoff, das Andress damals trug, blieb vor einigen Monaten

in Los Angeles bei einer Versteigerung zwar als Ladenhüter liegen -

was aber am üppigen Mindestgebot von 300.000 US-Dollar gelegen haben

mag: 2001 hatte der Dr.-No-Bikini noch für 60.000 Dollar den Besitzer

gewechselt - damals Rekord für ein Stück Badekleidung.

Freizügigkeit der 1968er-Generation

Der Bikini, den Maschinenbau-Ingenieur Réard vorführen ließ, hat

einen Imagewandel vollzogen: von schamlos und skandalös bis sexy und

emanzipatorisch. Spätestens mit der sexuellen Befreiung der

1968er-Generation, der Oben-ohne-Welle und dem Nudismus ging die

Freizügigkeit deutlich über Réards Schöpfung hinaus.

Inzwischen selbstverständlich

In den 1980er und 1990er Jahren wurden Bikinis ganz

selbstverständlich von Supermodels wie Claudia Schiffer und Naomi

Campbell präsentiert. Inzwischen hat der Bikini einige Ableger

bekommen: Microkini, Monokini, Mixkini, Tankini und Burkini.

Durfte ein Badetextil Anfang des 20. Jahrhunderts nicht zu knapp

ausfallen, wollten manche im 21. Jahrhundert die Gegenbewegung

aufhalten: Das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs stoppte 2016

das geplante Verbot des Burkinis und der Volleyball-Weltverband

schrieb seinen Sportlerinnen 2012 vor, dass ihre Höschen nicht

breiter als sieben Zentimeter zu sein haben.

Bikini Art Museum

Im vergangenen Jahr wurde dem Bikini in Deutschland schließlich

rechtzeitig vor dem 75. ein ganzes Museum gewidmet. Das Bikini Art

Museum im baden-württembergischen Bad Rappenau hat einen Fundus von

immerhin 1200 Ausstellungsstücken und 2000 Quadratmeter

Ausstellungsfläche.

Der Bikini hat Réard trotz des Welterfolgs nicht so reich gemacht,

wie er sich erhofft hatte: Zu hemmungslos war der von ihm als

Gebrauchsmuster Nr. 19431 geschützte Ur-Bikini kopiert worden. Der

Franzose starb 1984 in Lausanne in der Schweiz und wurde dort

beigesetzt wie schon vor 50 Jahren Französin Gabrielle „Coco“ Chanel,

die Erfinderin einer anderen Mode-Ikone, des „kleinen Schwarzen“.

Schauspielerin Ursula Andress trug Bikini im Thriller „James Bond jagt Dr. No“. Im Jahr 2001 hatte dieser Dr.-No-Bikini für 60.000 Dollar den Besitzer gewechselt. UPI/dpa

Längst Normalität: Models in Bikinis nach der Präsentation der "Rosa Cha by Amir Slama"-Kollektion auf der Modewoche in New York. Jason Szenes/epa/dpa

Bikini-Kollektion im Stil von Brigitte Bardot. Uwe Anspach/dpa

Das Oberteil eines Bikinis der brasilianischen Schauspielerin und Sängerin Carmen Miranda ist im BikiniARTmuseum ausgestellt. Uwe Anspach/dpa