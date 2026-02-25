Mit Planung und Parkour: In diesem neuen Heist-Game stiehlt eine Gruppe historische Kunst aus Museen und bringt sie zurück auf den afrikanischen Kontinent.

Traditionelle Farben, Muster und Materialien neben Hologrammen und Kraftfeldern: Die Spielwelt von „Relooted“ ist - sagen wir - afrofuturistisch gehalten.

Berlin - Ist das Diebstahl oder Gerechtigkeit? In „Relooted“ stiehlt eine Gruppe versteckte afrikanische Artefakte aus Museums-Magazinen und Privatsammlungen in Europa, um sie an ihren Ursprungsort zurückzubringen. Also ein Heist-Game mit aktuellem Raubkunst-Hintergrund.

Zeitlich ist das Spiel in der nahen Zukunft angesiedelt. Die Spielwelt ist optisch - sagen wir - afrofuturistisch gehalten: Mit Hologrammen und Kraftfeldern, aber auch mit traditionellen Mustern und Materialien. Darin bewegt sich Nomali, eine Parkour-Künstlerin. Sie wird von ihrer Großmutter angeworben, um all jene versteckten historischen Stücke aus Museen und privaten Kollektionen zurück auf den afrikanischen Kontinent zu bringen, die nicht Teil der offiziellen Raubkunst-Rückführungen sind.

70 echte Artefakte, inspiriert von realen Kunstwerken

Die Artefakte im Spiel hat das südafrikanische Entwicklerteam von Nyamakop tatsächlich existierenden Kunstwerken in europäischen Museen nachempfunden. 70 Stück sind es an der Zahl. Dazu kann man sich auch mehr Informationen geben lassen: Von wo und wann stammen sie und was ist ihr historischer Hintergrund?

Diese Infos bekommt man in der ersten Phase der Missionen, der Teambesprechung. Dann geht es über in die Planungsphase: Das Spiel ist zunächst ein 2D-Sidescroller. Zunächst müssen die Routen durch die Gebäude geplant werden – zunächst zum Artefakt hin, dann der Fluchtweg aus dem Gebäude heraus. In dieser Phase ist das Game wie ein Puzzle: Schalter müssen belegt und Türen mit Tischen offengehalten werden, damit der Rückzug glückt.

Flucht unter Zeitdruck - das ist der Action-Teil des Games

Wenn jeweils das Artefakt eingesammelt ist, beginnt der Alarm und damit die Flucht. Das ist dann der Action-Teil des Games: Nomali sprintet über diverse Hindernisse, schwingt an Kronleuchtern und durchbricht Fenster, um in einem Rennen gegen die Zeit zum Fluchtpunkt zu kommen.

Mit der Zeit werden die Planungen schwieriger und die Fluchtwege komplexer. Auch neue Charaktere, die Nomali unterstützen, kommen hinzu.

Die verschiedenen Phasen bringen einige, willkommene Abwechslung in „Relooted“, auch wenn die Geschichte an sich und die Charaktere das stärkere Argument sind, sich das Game zu holen. Es ist ab sechs Jahren (USK) freigegeben, für PC und Xbox Series erhältlich und kostet rund 15 Euro.