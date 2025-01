Schwarzwert, Bildschärfe, Farbintensität: OLED-TVs bieten viele Vorteile. Doch die Entwicklung scheint noch nicht abgeschlossen: Panasonic will die OLED-Helligkeit in neue Sphären schrauben.

Las Vegas - Panasonic hat einen neuartigen OLED-Fernseher vorgestellt, der außergewöhnlich hell strahlen kann und neue Maßstäbe in der Display-Technik setzen soll.

Bei dem TV-Modell namens Z95B werden vier OLED-Schichten übereinander gestapelt, wie der japanische Unterhaltungselektronikkonzern auf der Technik-Messe CES in Las Vegas (noch bis 10. Januar) erklärte. Da soll die Helligkeit um bis zu 40 Prozent steigern.

Mehr Helligkeit gleich mehr Kontrast und Farbvolumen

Entsprechend sollen sich auch der Kontrast und das Farbvolumen erhöhen. OLED-Bildschirme punkten grundsätzlich mit einem perfekten Schwarz. Denn wenn ein Pixel aus ist, gibt es kein Licht ab. Dadurch wirken Farben intensiver und der Kontrast ist deutlich besser als bei anderen Technologien wie etwa LCD.

Lüftungsöffnungen wie bei einem Rennwagen

Da die hellen Pixel im Betrieb ordentlich warm werden, hat Panasonic für den Z95B ein neuartiges Kühlsystem namens Thermal Flow entwickelt. Dabei habe man auf aerodynamische Techniken aus dem Rennwagendesign zurückgegriffen.

Dabei wurden die Lüftungsöffnungen optimiert und die Subwoofer sowie weitere Komponenten neu positioniert. Dadurch soll der Z95B Wärme schnell ableiten und eine dauerhafte Spitzenleistung des neuartigen, vielschichtigen OLED-Panels gewährleisten.

Ansonsten unterstützt der Fernseher Dolby Atmos und soll zusammen mit dem eingebauten Soundsystem 360 Soundscape Pro einen satten Klang liefern. Gamer spricht Panasonic mit der Unterstützung zweier Standards zur Bildsynchronisierung an: AMD Freesync Premium und Nvidia G-Sync.

Fire TV inside

Als Streaminggerät profitiert der Z95B von der Partnerschaft zwischen Panasonic und Amazon: Beim Betriebssystem des Fernsehers handelt es sich um ein erweitertes Fire OS, mit dem man auch Live-TV auf einem USB-Stick speichern kann.

Die Z95B-Serie gibt es in drei Größen: 55, 65 und 77 Zoll. Die Geräte sollen ab Frühsommer 2025 in den Handel kommen. Preise standen zunächst noch nicht endgültig fest. Das 55-Zoll-Modell soll aber voraussichtlich rund 3500 Euro kosten. Es liegt damit in der Größenordnung des Vorgängermodells.