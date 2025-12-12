ChatGPT löste den Hype um KI-Chatbots aus, doch zuletzt sorgte Googles Konkurrenz-Software Gemini für mehr Aufsehen. Die ChatGPT-Macher legen nun mit einem neuen Modell nach.

San Francisco - Im Wettlauf der KI-Entwickler hat der Vorreiter OpenAI eine neue Version seines Chatbots ChatGPT veröffentlicht. ChatGPT 5.2 soll unter anderem besser darin sein, Software zu programmieren, Informationen zu finden und mehrstufige Aufgaben auszuführen. OpenAI wurde zuletzt unter Druck gesehen, insbesondere nachdem Google sein neues Konkurrenz-Modell Gemini 3 veröffentlicht hatte.

Firmenchef Sam Altman sagte allerdings dem Fernsehsender CNBC, Gemini 3 habe die Nutzung von ChatGPT weniger gedrückt, als OpenAI befürchtet habe. Er bestätigte jedoch auch, dass nach dem Erscheinen der neuen Gemini-Konkurrenz in seinem Haus die „Alarmstufe Rot“ ausgerufen worden sei.

ChatGPT kommt nach bisherigen Angaben auf mehr als 800 Millionen Nutzer pro Woche - und Google auf über 650 Millionen Nutzer monatlich für die Gemini-App. Einige Analysten und Branchenbeobachter glauben, dass Google langfristig die besseren Erfolgsaussichten haben könnte, weil der Internet-Konzern mit seiner Suchmaschine tiefer im Alltag der Nutzer verankert ist.