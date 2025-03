Hamburg - Der Kriminalpodcast „Zeit Verbrechen“ geht auf Deutschland-Tournee. In diesem Herbst treten die Podcast-Hosts Anne Kunze, Daniel Müller, Sabine Rückert und Andreas Sentker in vier Städten auf, wie es in einer Mitteilung der Zeit Verlagsgruppe heißt. In Berlin, Düsseldorf, München und Hamburg sprechen die vier auf der Arenatour vor jeweils bis zu 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern über zwei Fälle.

„Zeit Verbrechen“ ist mit 3,3 Millionen Downloads pro Monat einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts und wurde bereits mit dem Deutschen Podcast Preis ausgezeichnet. Der Podcast erscheint alle 14 Tage dienstags. Das dazugehörige Magazin mit einer verkauften Auflage von 55.000 Exemplaren erscheint sechsmal im Jahr. Auf Instagram folgen 139.000 Menschen dem Account von „Zeit Verbrechen“.