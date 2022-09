Zeitraum verlängert: WhatsApp ändert Lösch-Funktion

In der aktuellen WhatsApp-Version kommt es zu einer Änderung, die viele Nutzer freuen dürfte. Die Funktion, bei der Nachrichten nach dem Absenden gelöscht werden können, wird angepasst. Dabei wird der Zeitraum, in der die Nachricht gelöscht werden kann, verlängert.

Halle (Saale)/DUR/acs - Den Moment kennen wahrscheinlich viele WhatsApp-Nutzer: Nach dem Verschicken einer Nachricht tritt die Reue ein und der wünsch kommt auf, die Nachricht nie versendet zu haben. Das Löschen einer Nachricht im Nachhinein ist zwar schon seit geraumer Zeit möglich. Jedoch wurde die Funktion jetzt verbessert.

Nachrichten bei WhatsApp löschen: Zeitraum drastisch verlängert

Nachrichten konnten bislang nach dem Versenden im exakten Zeitraum von einer Stunde, acht Minuten und 16 Sekunden wieder gelöscht werden. Das Berichtet der Techblog „9to5Mac". Laut Meta handele es sich dabei um das Zeitfenster von „circa einer Stunde“. Nach Ablaufen dieses Zeitfensters war die Nachricht nicht mehr zu Löschen.

Nun gab das Entwicklungsteam von WhatsApp bekannt, dass das Zeitlimit, in dem eine Nachricht im Nachhinein gelöscht werden kann, in der aktuellsten Version drastisch verlängert wurde. Laut dem Unternehmen habe man nun „etwas mehr als zwei Tage“ Zeit, bereits gesendete Nachrichten im Nachhinein aus dem Chat zu löschen. Laut Angaben von „9to5Mac" entspricht diese Angabe exakt zwei Tagen und zwölf Stunden. Enthalten ist die Neuerung laut dem AppStore ab Version 22.18.75.

WhatsApp-Nachrichten im Nachhinein löschen: Wie geht das?

Die Funktion „Für alle löschen“ erlaubt es Nutzern bei WhatsApp bereits verschickte Nachrichten in Einzel- und Gruppenchats zu löschen. Das betrifft sowohl Nachrichten, die noch nicht gelesen wurden, sowie bereits gelesene Nachrichten.

Nicht gelöscht werden allerdings übermittelte Fotos, die von anderen Geräten gegebenenfalls durch die WhatsApp-Einstellungen des Geräts automatisch gespeichert wurden. Gelöscht werden Nachrichten in WhatsApp durch längeres Tippen auf eine oder mehrere Nachrichten innerhalb eines Chatverlaufes. Dadurch erscheint ein Mülltonnen-Symbol.

Nachrichten bei WhatsApp löschen: Unterschied zwischen „Für alle löschen“ und „Für mich löschen“

Wählt man dieses Symbol an, erhält man die Optionen „Für alle löschen“ und „Für mich löschen“. Die Option „Für alle löschen“ macht die Nachricht für alle Chatteilnehmer unsichtbar. Wer „Für mich löschen“ anklickt, löscht die Nachricht nur in seinem eigenen Chat. Andere Chatteilnehmer können die Nachricht auch weiterhin lesen. Diese Funktion bleibt auch über den Zeitraum von zwei Tagen bestehen, in dem Nachrichten nun im Nachhinein für alle gelöscht werden können.

Das heimliche Löschen von Nachrichten ist jedoch nicht möglich. Andere Chatteilnehmerinnen und Chatteilnehmer erhalten anstatt der Nachricht an derselben Stelle den Hinweis, dass dort eine Nachricht gelöscht wurde.