Auf Instagram können Kontakte sehen, wann man zuletzt online waren. Wer das nicht möchte, kann die Funktion in den Einstellungen deaktivieren.

Instagram: So deaktiviert man den Aktivitätsstatus

Für mehr Privatsphäre: Der Aktivitätsstatus auf Instagram lässt sich in wenigen Schritten abschalten.

Berlin - Instagram zeigt an, wann Nutzer die App zuletzt verwendet haben. Wer abends in Ruhe durch Instagram scrollen möchte, ohne gestört zu werden, kann seinen Aktivitätsstatus einfach ausschalten. So funktioniert's:

Wichtig: Durch das Deaktivieren der Funktion wird auch die Fähigkeit eingeschränkt, die Online-Aktivitäten von eigenen Kontakten zu sehen. Wer seine Meinung ändert, kann die Einstellung aber jederzeit wieder rückgängig machen.