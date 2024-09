Insta & Co: Anfragen von Fake-Profilen führen in die Falle

Berlin/Wien - Freundschafts- oder Nachrichtenanfragen bei Facebook und Instagram sollte man mit spitzen Fingern anfassen. Auch und vor allem dann, wenn sie von Profilen gut aussehender Frauen zu kommen scheinen.

Denn dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um betrügerische Fake-Accounts, von denen aus Software-Bots massenhaft und automatisiert Anfragen verschicken. Das Phänomen gibt es schon seit einigen Jahren, aktuell tritt es aber wieder massiv auf.

Nichts klicken, nichts akzeptieren

Keinesfalls sollte man auf Links in solchen verdächtigen Nachrichten klicken oder die Anfrage akzeptieren, ganz gleich was einem versprochen wird. Denn dann schnappt die Falle zu. Das Verbraucherschutzportal „Watchlist Internet“ erklärt, was die Kriminellen hinter diesen Fake-Profilen bezwecken:

Fake-Profil entfernen und melden

Wer einer Anfrage vorschnell zugestimmt hat, kann das betrügerische Fake-Profil einfach wieder aus seiner Freundes- oder Followerliste entfernen. Ansonsten gilt es, Facebook oder Instagram auf das jeweilige Profil aufmerksam zu machen:

Prävention bei Facebook...

Auch präventiv lassen sich einige Einstellungen treffen. „Watchlist Internet“ rät zu Folgendem vorgehen bei Facebook:

... und bei Instagram

Und Folgendes kann man bei Instagram tun: