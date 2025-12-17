Wer es regelmäßig schafft, Ordnung auf dem Smartphone zu halten, kann sich glücklich schätzen. Alle anderen sollten dies wenigstens einmal jährlich tun. Vielleicht bleibt ja Zeit zwischen den Jahren.

Was darf bleiben, was kann weg? Den meisten Speicherplatz auf dem Smartphone fressen etwa Fotos und Videos.

Hannover/Berlin - Läuft langsam der Smartphone-Speicher voll, stellen sich einige vielleicht die Frage, ob sie jetzt ein neues Gerät mit größerem Speicher benötigen. Ein weitaus günstigerer Ansatz ist es aber, erst einmal auf dem Smartphone aufzuräumen und damit Speicherplatz freizuräumen, rät Jan Schüßler vom IT-Fachmagazin „c't“.

Die drei größten Speicherfresser auf dem Handy sind in aller Regel:

Spiele,

selbst aufgenommene Videos oder auch große Mengen an Fotos und

bestimmte andere Apps, vor allem Streaming-Anwendungen für Musik und Video.

Und dieses Vorgehen empfiehlt Schüßler, um Platz zu schaffen:

Wirklich alle Apps und Spiele-Apps durchschauen. Alles, was man seit ein, zwei Jahren nicht mehr gespielt oder benutzt hat, kann wahrscheinlich weg.

Sich die Mühe machen, alle Videos und Fotos einmal durchzuschauen, um zu entscheiden: Was will ich eigentlich behalten? Und was von dem, das ich behalten will, ist überhaupt gelungen? Der Rest kann dann weg.

Videostreaming-Apps daraufhin durchforsten, ob vielleicht noch Folgen einer Serie heruntergeladen im Speicher des Geräts schlummern, die man ohnehin nie oder nie wieder schauen wird?

Letzteres kann ebenso einige Gigabyte freien Speicherplatz schaffen wie den Cache-Speicher einer schon jahrelang genutzten Musikstreaming-App zu leeren. Das geht sowohl bei Android-Geräten als auch bei iPhones oder iPads.