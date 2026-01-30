Nie mehr extra anhalten: In Google Maps checken Radfahrer künftig ihre Route, Termine oder schicken Nachrichten – alles per Sprache. Wie funktioniert das?

Google Maps wird smarter: Der KI-Assistent Gemini unterstützt jetzt auch Fußgänger und Radfahrer bei der Navigation

Berlin - KI-Support für alle, die zu Fuß unterwegs sind oder radeln: Chatbot Gemini kann in Google Maps nun auch in den Modi für Fußgänger und Radfahrer genutzt werden. Die Funktion werde gerade sowohl für Android als auch für iOS ausgerollt, wie Google mitteilt. Bislang war Gemini in Maps nur für die Auto-Navigation verfügbar.

Idee: In natürlicher Sprache mit der Karte interagieren

Hinter der Integration steckt die Idee, in natürlicher Sprache mit der Kartenanwendung interagieren zu können, erklärt Google und nennt zwei Beispiele:

Guide für Fußgänger: Fragen Sie etwa, in welchem Stadtviertel Sie sich gerade befinden oder lassen Sie sich Restaurants entlang ihres Weges anzeigen - basierend auf Daten von Google Maps.

Assistent für Radfahrer: Fragen Sie, nach ihrer voraussichtlichen Ankunftszeit, nach Kalendereinträgen oder formulieren und verschicken Sie eine Nachricht - alles ohne die Hände vom Lenker zu nehmen, wenn das Smartphone dort sicher in einer Halterung steckt.

Voraussetzung für die Nutzung des Features in Google Maps ist die Installation der Gemini-App, ein Google-Konto und die Auswahl von Gemini als digitalen Assistenten.