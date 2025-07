Wer Updates ignoriert, erleichtert es Kriminellen, Geräte mit Schadsoftware zu infizieren und an sensible Daten und Informationen zu gelangen.

Bonn/Berlin - Updates kosten Zeit, kommen meist ungelegen und unterbrechen einen gerne bei der Arbeit: Allerdings ist es alternativlos, Software-Aktualisierungen möglichst rasch einzuspielen - ganz gleich, ob es sich um einen Computer oder ein Mobilgerät, um ein Betriebssystem oder eine Anwendung handelt.

Am besten macht man es sich zur Regel, Hinweise auf Updates zu beachten und sie nicht einfach wegzuklicken, rät das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Sinnvoll sei es auch, in den Einstellungen von Software nachzuschauen, ob automatische Updates möglich sind.

Wandern Updates auf die lange Bank, drohen viele Gefahren

Wer Updates auf die lange Bank schiebt oder diese gar komplett ignoriert, ist diesen fünf Gefahren ausgesetzt, warnt das BSI: