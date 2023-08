Warum etwas verpacken und zum Paketdienst bringen, wenn der Käufer auch vorbeikommen kann? Mit der Abhol-Option will Ebay Privatverkäufe weiter ankurbeln.

Berlin - Ebay will Privatverkäufe weiter ankurbeln und setzt deshalb stärker auf das persönliche Abholen der Waren vor Ort. Beim Erstellen neuer Angebote von privat wird ab sofort die Option Abholung zusätzlich zur Option Versand vorausgewählt sein. Bestehende Angebote seien nicht betroffen. Das hat der Online-Marktplatz seinen Nutzerinnen und Nutzern per E-Mail mitgeteilt.

Durch die Neuerung sollen den Angaben zufolge mehr potenzielle Käuferinnen und Käufer erreicht sowie Versandaufwand und -kosten gespart werden. Verkäuferinnen und Verkäufer, die Waren lieber ausschließlich versenden möchten, können die Abhol-Option bei Bedarf aber auch wieder abwählen.

In Konkurrenz zur Kleinanzeige

Ziel der Neuerung sei es auch, das „Handeln in der Nachbarschaft zu erleichtern“, heißt es in der Ebay-Mitteilung. Damit tritt der Online-Marktplatz stärker in Konkurrenz zur klassischen Kleinanzeige, bei der das persönliche Abholen der Ware vor Ort beim Verkäufer die Regel und ein Versand die Ausnahme ist.

Seine eigene Kleinanzeigensparte („Ebay-Kleinanzeigen.de“) hatte das Unternehmen im Sommer 2020 an den norwegischen Portalbetreiber Adevinta verkauft. Dieser hatte den Ebay-Namensteil erst Mitte Mai endgültig gestrichen und tritt seither mit neuem Logo als „Kleinanzeigen“ oder „Kleinanzeigen.de“ auf.