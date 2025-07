Berlin - Sie sind klein, sie sind eng und sie polarisieren wie kaum ein anderes Kleidungsstück im Sommer: enge Badehosen, auch „Speedos“ genannt - nach einem bekannten Hersteller für Schwimmbekleidung.

Jahrzehntelang galten sie als unverzichtbar für Leistungsschwimmer, im Freizeitbereich jedoch eher als modisches No-Go. Doch nun feiern sie ein viel beachtetes Comeback. Warum das so ist und was Männer beim Tragen beachten sollten, erklärt Stilberaterin Dunja Heß.

Ein Klassiker kehrt zurück

In den 1970er- und 1980er-Jahren gehörten Speedos zum festen Bild an Stränden und in Freibädern, ehe sie ab den 2000er-Jahren von weit geschnittenen Boardshorts verdrängt wurden. Seit 2023 sind sie jedoch wieder verstärkt in Modeblogs, Tiktok-Videos und Modemagazinen zu sehen. Laut Stilberaterin Dunja Heß gelten sie mittlerweile wieder als Trendteil. „Zwar nicht als Massenphänomen im Schwimmbad, aber als modisches Statement für Selbstbewusstsein und Body Positivity“.

Die knappen Badehosen aus meist synthetischen Materialien gibt es in verschiedenen Ausführungen: vom klassischen Slip, der stark an eine Unterhose erinnert, über Modelle mit breiterem Steg bis hin zu retro-inspirierten Schnitten mit kurzem Bein. Allen gemein ist der körpernahe Sitz - und der sportliche Charakter.

Welche Farben und Muster sind angesagt?

Dunkle Unitöne wie Marineblau oder Schwarz bleiben laut Heß besonders beliebt. Sie wirken zurückhaltend und balancieren den auffälligen Schnitt der Hose aus. Wer modisch mutiger auftreten möchte, greift zu kräftigem Rot oder zu Retro Designs mit weißem Bund.

Styling-Tipps für die kurze Badehose

Die Badehose betont den Körper stark und zieht unweigerlich Blicke auf sich. Deshalb sollte die Hose laut der Expertin zwar eng sein, aber nicht einschnüren oder zu tief auf der Hüfte sitzen.

Um mit der Speedo auch am Pool oder Strand stilvoll aufzutreten, kann man sie mit einem offen getragenen Leinenhemd kombinieren. Dazu lassen sich klassische Badelatschen tragen, die laut der Stilberaterin derzeit ebenfalls im Trend liegen. Eine Sonnenbrille mit markantem Rahmen rundet das Erscheinungsbild stilsicher ab. Der stylishe Retro-Look ist so komplett.

Was sollte man lieber vermeiden?

Als No-Gos nennt Dunja Heß unter anderem zu enge oder zu weite Modelle sowie hautfarbene Töne, die nackt wirken können. Wichtig sei zudem ein hochwertiges, blickdichtes Material mit etwas Dicke und Elastizität.

Noch wichtiger: Wer Speedo trägt, sollte die nötige Haltung mitbringen. Die Hose passt zu Männern, die selbstbewusst auftreten – unabhängig von Körperform oder Konfektionsgröße.