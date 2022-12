So isst man Weihnachten im Erzgebirge

Ritual in neun Speisen: Im Erzgebirge wird am Heiligen Abend in vielen Familien nach alter Tradition das Neunerlei gegessen. Welche besondere Bedeutungen den dazugehörigen Gerichten zukommen.

Er ist müde und ihm ist kalt. Mühsam schleppt sich der Mann nach einer langen, schweren Schicht in der Erzgrube durch die engen Gassen nach Hause. Einzig die Schwibbögen, die in der Weihnachtszeit in fast allen Häusern im Erzgebirge in den Fenstern leuchten, weisen ihm den Weg. Seine Mütze hat er tief in die Stirn gezogen, die eiskalten Hände in den Taschen seines alten, viel zu dünnen Mantels vergraben. Dringend bräuchte er einen neuen, doch den kann er sich nicht leisten. Er ist froh, wenn er irgendwie die Mäuler seiner immer größer werdenden Familie stopfen kann.