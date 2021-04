Roségold ist zwar nicht neu in der Welt von Schmuck, Mode und Design, doch so manches wissen Sie vielleicht noch nicht über dieses Edelmetall. Etwa, woher es kommt, warum es so beliebt ist und ob es auch zu Ihnen passt.

Schmuck wird für gewöhnlich nicht aus purem Gold hergestellt, sondern aus einer Goldlegierung. Bei Gelb- und Roségold mit 8 Karat - der niedrigsten der in Deutschland gängigen Feinheiten - beträgt der Goldanteil nur ein Drittel, der Rest ist für gewöhnlich Kupfer oder Silber. In der Schweiz und Österreich darf Schmuck dessen Goldanteil weniger als 50% beträgt (also weniger als 14 Karat hat) nicht unter dem Namen “Goldschmuck” verkauft werden.

Aber woher kommt der Farbunterschied zwischen den einzelnen Goldtönen? Dieser entsteht durch das Mischverhältnis von Silber und Kupfer zu Gold. Wird der Legierung mehr Kupfer als Silber beigemengt, entsteht ein rosafarbener Stich. Rotgold, das oft mir Roségold verwechselt wird, hat einen noch höheren Anteil an Kupfer. Sie müssen sich also über den Wert von Roségold keine Sorgen machen. Der Goldanteil ist mit dem von Gelbgold ident, der Schmuck also genauso wertvoll. Der höhere Kupfergehalt wirkt sich sogar positiv auf den Härtegrad des Metalls aus.

Die Geburt eines (rosaroten) Stars

Der Menschheit ist Gold schon etwa 40000 Jahren bekannt, doch Roségold ist noch nicht lang Teil dieser Geschichte. Auch wenn einzelne Objekte aus Roségold schon etwas älter sind, wirklich “entdeckt” wurde Roségold erst von Peter Carl Fabergé, dem berühmten Juwelier der russischen Zare. Seine reich verzierten, aufwendigen Kreationen, besonders die nach ihm benannten “Fabergé-Eier”, fanden bei Juwelieren in ganz Europa großen Anklang und so verbreitete sich Roségold auf der ganzen Welt.

Seither wurde Roségold immer als modisch wahrgenommen, besonders im Kontrast zu klassischem Gelbgold. Es befriedigt den Wunsch nach besonders femininem Schmuck und wirkt luxuriös und extravagant und seine Popularität scheint immer wellenartig zu- und abzunehmen. Eine solche Welle der Popularität waren die 1940er Jahre, die Ära der Stars und Sternchen in Hollywood. Eine weitere Welle erleben wir jetzt gerade. Die romantische Note, die Roségold jedem Design verleiht gemeinsam mit der Tatsache, dass Roségold zu jedem Hautton passt heben Roségold gerade auf ein neues Level der Popularität. Doch auch Trends wiederholen sich nicht einfach - das Roségold von heute hat einen helleren Rosa-Ton und Schmuck aus diesem Metall ist meist schlichter und weniger ornamental als früher.

Wie trägt man Schmuck aus Roségold?

Wenn Sie Schmuck aus Roségold in Ihre tägliche Garderobe integrieren, wird er schnell zum neuen Lieblingsaccessoire. Er funktioniert sowohl als harmonisches i-Tüpfelchen, als auch als Kontrastprogramm und lässt sich auf vielfältige Weisen immer wieder neu entdecken. Wenn Sie den Schmuck harmonisch integrieren möchten, greifen Sie zu Outfits in weiß, creme, altrosa oder pfirsich. Auch ausgeprägte Rosa- oder Violetttöne passen hervorragend. Wenn Sie kontrastreiche Kombinationen suchen, sind dunkelgrün, smaragd und braun Ihre Farben. Und natürlich Schwarz - ein absoluter Klassiker, der immer großartig aussieht. Kombinationen mit Gelb, Orange und Rot sollten Sie allerdings eher meiden.

Moderne Trends befreien uns außerdem von jeglichen Regeln zum Mischen verschiedener Goldfarben. Simple Designs und besonders zarte Stücke eignen sich perfekt zum Mischen. Minimalistische Ketten, Armbänder und Ringe in Roségold lassen sich hervorragend kombinieren.

Und was machen die Meister der Goldschmiedekunst mit der Magie von Roségold? Im tschechischen KLENOTA Schmuckatelier wird Roségold sowohl zu modernen Schmuckstücken mit geometrischen Motiven verarbeitet, als auch in klassische Designs mit Diamant- und Edelsteinbesatz gegossen.

Verlobungs- und Eheringe in Roségold gewinnen ebenfalls zunehmend an Beliebtheit - wobei Schmuck aus Roségold mit Besatz aus farbigen Edelsteinen hier besonders hervorgehoben werden sollte. Die Goldfarbe passt zu absolut jedem Hautton und lässt die Farbe des Edelsteins wunderbar in den Vordergrund treten. Wunderbare Kombinationen mit Morganit, Aquamarin, Amethyst, Smaragd und vielen weiteren Steinen finden großen Anklang.

