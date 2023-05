Halle/MZ - Wenn Karin Sidak an ihre Kindheit zurückdenkt, dann sind da immer auch die schönen Erinnerungen an die Zeit, die sie mit ihrer Familie auf einem Bergbauernhof verbracht hat. An das Leben mit der Natur und die Genüsse, die sie bereithält. Zum Beispiel das Erdbeereis mit Holunderblüten, das die Bäuerin damals für die Kinder zubereitet hat. „Nahezu jedes alte Kochbuch enthält Rezepte mit Holunderblüten oder Holunderbeeren. Auch unsere Großmütter und Urgroßmütter haben die Früchte dieses Strauches in der Küche genutzt“, schreibt sie nun in ihrem gerade erschienenen Rezeptbuch, in dem sie sich ausschließlich dem Holunder widmet.

