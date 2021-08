Rezept für Antipasti-Nudelsalat

Für Antipasti-Fans, die auch auf Pasta abfahren, ist dieses Rezept von Food-Bloggerin Julia Uehren genau richtig. Sie bringt beides in einem Salat zusammen - je nach Aufwand auch als schnelle Nummer.

Köln - Ich bin ein großer Antipasti-Fan und ich liebe Pasta. Perfekt also, wenn beides zusammenkommt - wie in diesem Nudelsalat.

Dafür habe ich Zucchini, Aubergine, Paprika und Champignons in einer Grillpfanne angebraten, anschließend kommen sie in eine Marinade aus Olivenöl, Balsamico, Knoblauch, Fenchelsamen und Kräutern.

Wem das zu aufwendig ist, der kann das Gemüse auch im Backofen zubereiten - dann fehlt allerdings das leckere Grillaroma - oder fertige Antipasti im Feinkostladen oder an der Frischetheke kaufen. Zum Grillgemüse kommen dann noch Oliven, getrocknete Tomaten und marinierte Artischockenherzen dazu - und natürlich Pasta. Dafür nutze ich gerne Rigatoni, die etwas dickeren geriffelten Röhrennudeln.

Zutaten für 6 Portionen:

500 g Rigatoni,

2 Zucchini (klein),

1 Aubergine,

1 Paprika (rot),

250 g Champignons (braun),

2 Zehen Knoblauch (klein),

5 Zweige Rosmarin,

5 Zweige Oregano,

1 Bund Petersilie (glatt),

1 Messerspitze Fenchelsamen,

100 ml Olivenöl,

80 ml Balsamico,

Salz,

Pfeffer,

85 g gemischte Oliven (Abtropfgewicht),

85 g getrocknete Tomaten in Öl (Abtropfgewicht),

85 g Artischockenherzen in Öl (Abtropfgewicht)

Zubereitung:

1. Rigatoni nach Packungsanleitung al dente kochen und abkühlen lassen.

2. Zucchini, Aubergine und Paprika waschen und abtrocknen. Jeweils die Stiele wegschneiden, von der Paprika die Kerne entfernen. Champignons säubern. Zucchini längs halbieren, Aubergine längs vierteln. Beides jeweils in dünne Scheiben schneiden. Paprika quer halbieren und in Streifen schneiden. Die Champignons, je nach Größe, halbieren oder vierteln. In einer mit Öl eingepinselten Grillpfanne das Gemüse portionsweise anbraten.

3. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken. Kräuter waschen und trockenschütteln. Petersilie grob hacken. Fenchelsamen in einem Mörser fein mahlen. Für die Marinade Olivenöl mit Balsamico, Knoblauch, den Rosmarin- und Oregano-Zweigen, der gehackten Petersilie und den zerstoßenen Fenchelsamen vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Das gegrillte (noch warme) Gemüse darin etwa 2 Stunden ziehen lassen.

4. Oliven halbieren oder in Scheiben schneiden. Getrocknete Tomaten abtropfen lassen und in Streifen schneiden. Artischocken abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke schneiden.

5. Das Grillgemüse (samt Marinade, aber ohne Rosmarin- und Oregano-Zweige) mit den Nudeln, Oliven, getrockneten Tomaten und Artischockenherzen vermengen und den Salat 30 Minuten ziehen lassen.

