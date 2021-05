Zusätzlicher Halt der Nachtzuglinie in Rostock-Kassebohm

Gute Nachrichten für den Tourismus und die Reiselust vieler Menschen: in Rostock hält nun ein Nachtzug und ermöglicht Fernreisen mit der Bahn in Richtung Süden.

Eine Motiv Lok des Urlaubs-Express steht im Hauptbahnhof. In Zukunft hält die Sommer-Nachtzuglinie zwischen Basel und dem Ostseebad Binz auch in Rostock - allerdings nicht am Hauptbahnhof.

Rostock

Die neue Sommer-Nachtzuglinie zwischen Basel und dem Ostseebad Binz legt nun doch einen Stopp in Rostock ein. Der Halt ist allerdings nicht im Hauptbahnhof, sondern im Vorort Kassebohm, wie der private Kölner Zuganbieter Train4You berichtete.

Den Planungen zufolge pendelt der Zug an den Wochenenden zwischen dem 2. Juli und dem 13. August zwischen Basel und der Ostsee.

In Basel sei der Start Freitagabends vorgesehen, Binz werde am späten Samstagvormittag erreicht. Die Rückfahrten sind für Samstagabends in Binz geplant. Wie Train4you weiter berichtete, sei für die Saison 2022 dann auch der zentrale Stopp im Rostocker Hauptbahnhof geplant. Die Züge halten unter anderem in Freiburg, Mannheim, Frankfurt am Main, Hannover, Hamburg, Schwerin und Stralsund - sie führen Schlaf- und Liegewagen.

Für den Geschäftsführer des Landes-Tourismusverbandes, Tobias Woitendorf, sind dies gute Nachrichten für den womöglich bald wieder startenden Tourismus. „An Rostock kann man einfach nicht vorbeifahren“, sagte Rostocks Infrastruktursenator Holger Matthäus.

„Dem Nachtzug als bequeme und klimaschonende Reisemöglichkeit gehört die Zukunft“, sagte Train4you-Geschäftsführer Niko Maedge. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Rostock mit seinem großen Einzugsgebiet von der neuen Urlaubsexpress-Anbindung profitiert.