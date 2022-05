Magdeburg/DUR/awe - Mit stetig besser werdendem Wetter steigt bei vielen Menschen auch die Reiselust. Auch wenn das Wetter hierzulande derzeit von Sonnenschein en Masse geprägt ist, so lohnt auch ein Urlaub außerhalb Deutschlands allemal. Die Touristik-Webseite Trip Advisor vergibt jährlich den Travellers Choice Award. Für Urlauber, die gern keine Wünsche offen lassen wollen, lohnt ein Blick auf die besten All-inclusive-Hotels weltweit.

Griechische Insel Kos beherbergt das beste Hotel der Welt

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so Nah? Das laut Travellers Choice Award beste Hotel der Welt liegt in Europa, genauer auf der griechischen Insel Kos. Das "Ikos Aria", das auf der Halbinsel Kefalos liegt, erhielt 1356 Bewertungen, wobei das Resort fast ausschließlich mit dem Prädikat "ausgezeichnet" benotet wurde. Die 20 Hektar große Anlage beherbergt 370 Suiten, Zimmer und Bungalows, wobei einige direkt am Sandstrand gelegen sind. Restaurants, Bars und Pools sorgen für Abwechslung. Zudem gibt es eine umfangreiche Kinderbetreuung.

Das "Ikos Aria" auf der griechischen Insel Kos. Foto: Tripadvisor/Screenshot

Paradies für Erwachsene in Mittelamerika

Exotischer wird die Reise in das zweit-bestbewertete Hotel: Das "Coco Plum Island Resort" liegt auf der Insel Cayes vor der Küste des mittelamerikanischen Landes Belize. Knapp 2000 Bewertungen sind überwiegend mit der Note "sehr gut" versehen. Neben einem Privatstrand gibt es hier auch Pools mit Meerblick, Freizeitangebote wie Tauchausflüge und es werden Paarmassagen angeboten. Die Zimmer des "Coco Plum Island Resorts" sind ausschließlich für Erwachsene.

Das "Coco Plum Island Resort" im mittelamerikanischen Land Belize. Foto: Tripadvisor/Screenshot

Strandhotel an der Küste Tasmaniens

Bronze geht an das "Saffire Freycinet" am Coles Bay von Tasmanien. Die Insel kurz vor Australien, die gleichzeitig auch ein Bundesstaat ist, ist für seine ausgedehnten und unberührten Naturräume bekannt. Neben Hotelzimmern, in denen direkt auf den Pazifischen Ozean geblickt werden kann, ist das All-inclusive Hotel auch für seine gute geografische Lage bekannt. Das "Saffire Freycinet" liegt nämlich in unmittelbarer Nähe zu den beliebten tasmanischen Sehenswürdigkeiten wie dem Mount Amos Nationalpark und der Freycinet Marine Farm.

Das "Saffire Freycinet am Coles Bay" im australischen Bundesstaat "Saffire Freycinet am Coles Bay". Foto: Tripadvisor/Screenshot

Malediven zweimal in den Top 5 vertreten

Das "Emerald Maldives Resort & Spa" liegt, wie es der Name bereits verrät, auf den Malediven. Das All-inclusive Hotel auf der Insel Fasmendhoo. Das Resort ist bekannt für seine Kinderfreundlichkeit: Babysitting ist hier durch das Personal möglich. Die Top-Herberge erhielt über 800 Bewertungen, wobei es in den Kategorien Lage, Sauberkeit, Service und Preis-Leistungs-Verhältnis Bestnoten gab.

Das "Emerald Maldives Resort & Spa" liegt auf der maledivischen Insel Fasmendhoo. Foto: Tripadvisor/Screenshot

Die Top 5 der besten All-inclusive Hotels des Travellers Choice Awards komplettiert das "Club Med Finolhu Villas", das ebenfalls auf den Malediven liegt. Das Hotel ist auf der namensgebenden Insel Gasfinolhu beheimatet und in ruhiger Lage.

Das "Club Med Finolhu Villas" ist auf der maledivischen Insel Gasfinolhu beheimatet. Foto: Tripadvisor/Screenshot

Außer in der Preis-Leistungskategorie erhielt das Insel-Hotel ausschließlich Top-Bewertungen unter den knapp 1100 Abstimmungen.