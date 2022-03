Die günstigsten und beliebtesten Reiseziele für dieses Jahr

Die Urlaubssaison geht wieder los. Zeit sich Gedanken zu machen, wo es in diesem Jahr hingeht. Auch die aktuelle Corona-Lage macht Reisen wieder einfacher.

An viele beliebte Orte kann man zu günstigen Preisen reisen.

Halle (Saale)/DUR/acs - Wer in diesem Jahr einen Urlaub plant, hat Glück. Denn seit dem 3. März 2022 gelten keine Staaten oder Regionen mehr als Hochrisikogebiete. Auch als Virusvariantengebiete sind auf der Website des RKI derzeit keine Länder oder Regionen ausgeschrieben.

Beliebte Reiseziele sind nicht weit weg

Mit dem Beginn der Urlaubssaison wird es deshalb langsam Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wo es dieses Jahr in den Urlaub gehen könnte.

Zwar bietet Deutschland, vor allem mit den Ost- und Nordseestränden, wunderschöne Reiseziele. Da diese in den Corona-belasteten Jahren 2020 und 2021 von vielen Menschen jedoch zahlreich besucht worden sind, zieht es in diesem Jahr womöglich wieder mehr Menschen in Länder außerhalb Deutschlands.

Die beliebtesten und günstigsten Reiseziele sind dabei allerdings auch oft nicht weit weg. Innerhalb Europas gibt es zahlreiche Urlaubsangebote, die von vielen Deutschen gerne genutzt werden. Spanien und Mallorca stehen dabei schon lange hoch im Kurs.

Reisen in Europa: Die günstigsten und schönsten Urlaubsziele 2022

Hier kann man das Mittelmeer genießen und dabei günstig unterkommen. Auch die Flüge sind meist nicht teuer. Doch auch Griechenland und Portugal stehen laut dem Reiseportal ab-in-den-urlaub.de hoch im Kurs, genau wie die Türkei. Auch nach Bulgarien und Kroatien reisen immer mehr Deutsche. Die Preise sind auch dort nicht teuer und die Landschaften, Strände und Küsten in jedem Fall sehenswert.

Auch Italien ist nach wie vor ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Wen es ein wenig weiter weg zieht, findet auch günstige Angebote in Ägypten.

Schnäppchen mit dem Frühbucherrabatt

Besonders günstig kann man mit einem Frühbucherrabatt verreisen. Der Frühbucherrabatt, der vor allem auf Hotelzimmer gegeben wird, macht auch gleichzeitig Pauschalreisen für Frühbucher günstiger. Alle, die sich entschließen, früh zu buchen, können sich bis Reiseantritt entspannt zurücklehnen und müssen nicht kurzfristig vor Urlaubsbeginn nach guten Angeboten suchen.

Für den Osterurlaub sollte spätestens im März gebucht werden. Für die Herbst- und Winterferien schaut man sich am besten im April oder Mai um.