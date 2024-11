Berlin - Früh den Urlaub buchen, das kann Geld sparen. Doch der Zeitpunkt der Buchung ist nicht der einzige Faktor bei der Reisepreisgestaltung – mit den folgenden Tipps kommen Sie womöglich noch einmal um einiges günstiger an die Traumreise.

1. Abflughafen

Bei Ihnen sind Schulferien, aber im Nachbarbundesland nicht? Liegt dort ein für Sie ebenfalls gut erreichbarer Flughafen, sollten Sie vergleichen: Gibt es die Wunschreise auch mit Abflügen von dort? Möglicherweise wird es dadurch spürbar günstiger.

2. Reisezeitraum

Laut Deutschem Reiseverband (DRV) kann man darauf achten, den Abflugtag nicht auf den Freitag oder das Wochenende zu legen und nicht exakt zwei Wochen zu buchen. Häufig sei es günstiger, wenn die Reise über 10, 12 oder auch 15 oder 16 Tage geht.

3. Analyse

Wer günstig buchen möchte, sollte die Preise erst mal eine Weile beobachten, raten die Verbraucherzentralen mit Blick auf Online-Buchungen. Nur wenn man wisse, was eine Sache im Schnitt so koste, könne man einschätzen, was günstig sei und was nicht.

4. Vergleichsportale

Vergleichsportal sei nicht gleich Vergleichsportal, betonen die Verbraucherzentralen. Konkret: „Während manche recht hohe Provisionen von den Anbietern kassieren, nehmen andere nur kleine Vermittlungsgebühren.“ Das macht sich auch im Angebotspreis bemerkbar. Deshalb: Wer online den Sommerurlaub buchen möchte, sollte mehrere Quellen abgleichen.

5. Veranstalter

Der DRV, der die Interessen vieler Reisebüros und Veranstalter vertritt, betont wiederum: Eine identische Pauschalreise mit identischen Leistungen eines Veranstalters koste über alle Vertriebskanäle gleich – ob im Reisebüro oder im Internet. Das sei im Handelsgesetzbuch geregelt, den Preis einer Reise setze der Reiseveranstalter fest.

Preisunterschiede seien allerdings von Veranstalter zu Veranstalter zu finden. Angebote für eine bestimmte Reise in ein bestimmtes Hotel ab dem gleichen Abflughafen können sich bei einzelnen Veranstaltern etwa durch unterschiedliche Airlines, Abflug- und Ankunftszeiten sowie Zwischenlandungen preislich unterscheiden. Oder auch durch individuelle Vereinbarungen mit dem Hotel.