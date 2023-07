"Adults only" - Immer mehr Hotels an der Ostsee erlauben keine Kinder mehr

Ruhe und Entspannung: Für so manchen Urlauber ist das scheinbar nur ohne Kinder möglich. Immer mehr Hotels an der Ostsee öffnen deshalb mit einem "Adults-Only-Konzept" - und erlauben keine Kinder mehr.

Graal-Müritz/DUR - Einen Urlaub ohne Kinder - für viele Eltern wahrscheinlich unvorstellbar. Für so manchen Urlauber bedeutet aber gerade das pure Erholung und Entspannung. Aus diesem Grund gibt es mittlerweile nicht mehr nur im Ausland "Adults-Only-Hotels". Auch in Deutschland erlauben einige Hotels keine Kinder mehr.

Auch an der deutschen Ostseeküste gibt es immer mehr Hotels ausschließlich für Erwachsene. „Die Leute, die bei uns buchen, buchen das explizit“, erzählt Susann Lammers-Müller, Inhaberin der Villa Strandkorb in Graal-Müritz der Ostsee-Zeitung. Seit zehn Jahren bieten sie und ihr Mann die 13 Zimmer in ihrem Hotel nur noch für Gäste ohne Kinder an. „Vor allem Pärchen, aber auch Eltern, die mal ihre Ruhe haben wollen, kommen gern zu uns“, sagt Lammers-Müller.

Ostsee-Hotels mit kinderfreiem Konzept: "Adults Only" im Urlaub

Auch für die Inhaber des Hotels bedeutet das "Adults-Only-Konzept" mehr Ruhe bei der Arbeit. Das war letztlich auch der Grund für die Entscheidung, die Hotelzimmer ausschließlich an Erwachsene zu vermieten. „In erster Linie waren wir gestresst, nicht mal wegen der Kinder, eher wegen der Eltern und Großeltern – man weiß ja, wie das so ist“, berichtet die Hotelbesitzerin.

Mit ihrem Konzept sind sie eines der ersten Hotels in der Region, die ausschließlich für Erwachsene öffnen. „Als wir uns dafür entschieden haben, gab es das in Graal-Müritz noch nicht. Und jetzt sind wir das einzige Erwachsenenhotel im Seebad.“

Viele Gäste freuen sich über das Angebot, einen kinderfreien Urlaub zu verbringen. Einige Urlauber sind jedoch auch empört und ihre Nachrichten fallen demnach unfreundlich aus. Manchmal müsse sich Lammers-Müller verteidigen. „Es passiert schon mal, dass Leute ungehalten werden, wenn sie am Telefon erfahren, dass bei uns nur Erwachsene übernachten“, erzählt sie.

"Adults-Only-Urlaub" - Immer mehr Hotels an der Ostsee heißen nur Erwachsene willkommen

Dabei werden "Adults-Only-Urlaube" immer beliebter: Auch im 5-Sterne-Strandhotel Dünenmeer im Ostseebad Dierhagen sind ausschließlich Erwachsene willkommen. Hier dürfen allerdings auch Besucher ab 16 Jahren in den Wellnessbereich.

Auch in Kuchelmiß und auf Usedom gibt es kinderfreie Angebote für Urlauber. So heißt das Van-der-Valk-Golfhotel Serrahn in Kuchelmiß nur Erwachsene willkommen, das Strandhotel Atlantic auf Usedom empfängt Besucher erst ab 14 Jahren.

Tina Klahr, Inhaberin des Hotel Sonnenklahr in Göhren auf Rügen, hat ihr Hotel auch nur für Erwachsene geöffnet. Sie erklärt ihr Konzept gegenüber der Ostsee-Zeitung: Weil sie Kindern in ihren Räumlichkeiten nichts bieten könne, im Sinne von Spielecken und Unterhaltung, habe sie sich bewusst dafür entschieden, ihre Hotelzimmer nur noch an Erwachsene zu vermieten.