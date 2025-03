Schulferien und mehrere Feiertage: Ostern bietet sich für Reisen an. Daten von Buchungsportalen zeigen: Vor allem an zwei Tagen herrscht große Nachfrage. Und an einem Tag ist wenig los.

Berlin - Rund um die Osterferien dürften am 12. April besonders viele Menschen in Deutschland auf Reisen gehen. Das prognostizieren die Portale Fewo-Direkt und Expedia auf Basis von Suchanfragen auf ihren Websites in den ersten sechs Wochen dieses Jahres.

Rund 20 Prozent der Suchanfragen für Ferienunterkünfte für die Osterferien entfielen bei Fewo-Direkt auf den Samstag vor der Karwoche. Eine Woche später, am Karsamstag (19. April), war die Zahl der Suchanfragen ebenfalls hoch, aber lag rund ein Drittel unter dem 12. April.

Im Ferienhaustourismus sind die Samstage die klassischen An- und Abreisetage, was die hohen Suchanfragen an diesen beiden Tagen teilweise erklärt. Doch auch für die Flüge in den Osterferien war der 12. April der meistgesuchte Abflugtag, heißt es in einer Mitteilung der beiden Anbieter.

Ostersonntag als Tipp

Ein Tipp für alle, die keine Lust haben, in einer großen Reisewelle auf den Autobahnen oder Flughäfen zu landen: Der Ostersonntag (20. April) sei kaum nachgefragt. Bei Fewo-Direkt entfielen demnach nur 5 Prozent der Suchanfragen auf diesen Tag, und bei Expedia gehörte er zu den am wenigsten nachgefragten Tagen für Flüge im Osterferien-Zeitraum.

Gut zu wissen: Viele Ferienhausanbieter seien flexibel hinsichtlich der An- und Abreisetage, heißt es weiter. Gäste könnten häufig auch an anderen Wochentagen als dem Samstag anreisen.