Im Süden des Landes gibt es für Urlauber eine neue Attraktion. Der Pfad mit seinem markanten Turm bietet bei gutem Wetter grandiose Fernblicke.

Der neue Baumwipfelpfad bietet Ausblicke auf Wisla, die umliegenden Schlesischen Beskiden und sogar die etwas fernere Hohe Tatra.

Katowice - Im Süden Polens hat ein neuer Baumwipfelpfad mit einem fast 40 Meter hohen, hölzernen Aussichtsturm eröffnet. Die neue Anlage steht neben der Bergstation des kleinen Skigebietes Skolnity im Ort Wisla.

Der rund 700 Meter lange Rundweg ist barrierearm und kindgerecht, so das Polnische Fremdenverkehrsamt. Von dem Aussichtsturm soll der Blick an klaren Tagen bis zu den Gipfeln der Hohen Tatra reichen. Ein Ticket mit Berg- und Talfahrt für den Sessellift und Turmeintritt kostet den Angaben nach umgerechnet rund 23 Euro.

Wisla liegt unweit der tschechischen Grenze in den Schlesischen Beskiden, einem Mittelgebirge. Der Baumwipfelpfad ist laut Fremdenverkehrsamt der Erste in der Woiwodschaft Schlesien.