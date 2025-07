Tipps von Verbraucherschützern Mietwagenärger: Wenn Versicherungen aufgedrängt werden

300 Euro extra für mehr Sicherheit: Am Schalter verlangt die Mietautofirma trotz gebuchter Vollkasko den Abschluss einer Zusatzpolice? Wie Betroffene sich in so einem Fall zur Wehr setzen können.