Manche Dinge haben einfach nicht das richtige Maß - die Millionen-Geige einer Musikerin zum Beispiel. Sie musste ohne Kasten im Arm ihrer Eigentümerin mitfliegen. Jetzt kommen neue Handgepäck-Regeln.

Mehr Platz für Musik: Lufthansa erlaubt ab März Musikinstrumente mit einem Summenmaß von maximal 125 Zentimetern in der Kabine.

Frankfurt - 125 ist das neue 55. Klingt komisch? Es geht um Handgepäck im Flugzeug. Hier sind bei der Lufthansa Group 55 Zentimeter Länge das Maximum für Gepäck, das mit in die Kabine darf. Ab März gibt es eine Ausnahme von dieser strengen Regel - für Musikinstrumente.

Wie eine Sprecherin mitteilt, gilt für Geigen, Ukulelen, Trompeten und Co. nun eine Summenregel. Höhe, Breite und Tiefe des Kastens addiert dürfen maximal 125 Zentimeter betragen. Damit können künftig auch längere Instrumentenkästen mit in die Kabinen von Lufthansa, Eurowings, Austrian und Swiss. Das Instrument ersetzt dann ein sonstiges Handgepäckstück. Aber warum macht die Lufthansa das?

Eine Geige ohne Kasten auf gefahrvoller Reise

Zurück ins Jahr 2025. Ende November flog eine Geigerin von Helsinki über Frankfurt nach Leipzig. Ihr Geigenkasten maß 80 Zentimeter in der Länge und war damit nach den Regeln zu lang für die Kabine.

Die Folge: Die Millionen-Geige musste ohne schützende Schale in der Kabine mitreisen. Auf dem Schoß der Musikerin. Immer in der Gefahr, vom Tomatensaft der Nachbarn oder von Turbulenzen beschädigt zu werden. Die vielreisende Musikerin beschwerte sich mit einem Brief an Lufthansa-Chef Carsten Spohr, wie das Luftfahrtmagazin aerotelegraph berichtet. Nun folgen die neuen Regeln.

Große Musik braucht eigenen Platz

Für größere Instrumente gilt ab 1. März:

Man muss entweder einen eigenen Sitz buchen, falls die Tuba mit in der Kabine reisen soll.

Oder das Instrument muss im Frachtraum mitfliegen.

„Eine angemessene Transportverpackung liegt in der Verantwortung der Fluggäste“, schreibt die Lufthansa.

Jenseits von Kranich und Co. gibt es in der EU keine einheitlichen Regeln für den Transport von Musikinstrumenten an Bord von Flugzeugen. Häufig kommen die Airlines Reisenden mit Instrumenten kulant entgegen, an anderer Stelle werden die vorgegebenen Maße rigoros umgesetzt. Im Zweifel erkundigt man sich besser vor dem Abflug.

Anders ist es in den USA: Laut aerotelegraph müssen Airlines hier Musikinstrumente mitnehmen, solange sie sich sicher verstauen lassen.