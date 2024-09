Seilbahnen anstelle von Bussen, um in Metropolen schneller voranzukommen. Dieses Verkehrskonzept verfolgt man auch in Mexiko - Touristen profitieren davon.

In Mexiko-Stadt fährt eine neue Seilbahn

Schneller und höher unterwegs: Die neue Seilbahn Cablebús Línea 3 in Mexiko-Stadt bietet beeindruckende Ausblicke und soll jährlich 12 Millionen Passagiere transportieren.

Mexiko-Stadt - In Mexiko-Stadt wurde eine Seilbahn eröffnet, die auch für Touristen spannend ist. Die neue Cablebús Línea 3 fährt im Südwesten der mexikanischen Hauptstadt zwischen den Stadtteilen Los Pinos und Vasco de Quiroga. Darauf weist der Seilbahn-Bauer Doppelmayr hin, der die Bahn konstruiert hat.

Die Seilbahn ist 5,5 Kilometer lang, hat sechs Stationen und führt entlang der Südseite des Bosque de Chapultepec, des Stadtparks von Chapultepec. Der ist größer als der Central Park in New York, umfasst rund 850 Hektar und ist in vier Abschnitte unterteilt, wobei bislang vor allem der erste Parkabschnitt (Primera Sección) Besucher und Einheimische mit Museen, einem Zoo und einen botanischen Garten anlockt.

Doch das soll sich ändern – neue Attraktionen und auch die Seilbahn sollen die anderen Parkabschnitte attraktiver machen. Die neue Seilbahnstrecke verläuft am Rand des Parks und bietet schöne Aussichten über die Stadt. Sie erleichtert vor allem die Verbindung zwischen den Abschnitten zwei und drei (Segunda und Tercera) und den bisher der Öffentlichkeit noch unbekannteren Abschnitt vier, auf dem sich eine Militäranlage befand, wo nun aber unter anderem eine nationale Cinemathek errichtet wird.

Dritte Seilbahn in der Metropole - Millionen Fahrgäste

Die Seilbahn soll laut Doppelmayr 12 Millionen Fahrgäste jährlich befördern – mit dem Endausbau sei eine Erweiterung auf 36 Millionen Nutzer möglich. Für die Bewohner der Stadtteile bringt sie eine zeitliche Ersparnis: Statt bisher rund 40 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln braucht die Seilbahn nur etwas mehr als 20 Minuten für die Strecke.

Wie der Name Cablebús Línea 3 schon verrät, ist es die dritte urbane Seilbahn in Mexiko-Stadt. Im Südosten der Stadt verkehrt die 10,6 Kilometer lange Linie 2, die Linie 1 im Norden kommt auf 9,2 Kilometer. Beide wurden 2021 eröffnet. Eine Fahrt mit der Seilbahn kostet sieben Pesos (rund 30 Cent) pro Strecke. Man kann dafür laut der offiziellen Webseite der örtlichen Tourismusbehörde die Mexico City Metro Card nutzen, die auch für andere Nahverkehrsmittel gilt.