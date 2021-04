Homeoffice auf dem Bauernhof

Die Pandemie hat der Arbeitswelt im vergangenen Jahr rasche, dynamische und flexible Lösungen abverlangt. Was anfangs unvorstellbar schien, erfreut sich inzwischen hoher Akzeptanz und hat einen Wandel initiiert, der weit über das Arbeitsleben hinausreichen wird.

„Homeoffice ist gekommen um zu bleiben und wird uns auch nach der Pandemie im Arbeitsleben weiter begleiten“, stellte Arbeitsminister Kocher im März diesen Jahres anlässlich der Präsentation der von seinem Ministerium bei OGM in Auftrag gegebenen Studie fest. Demnach sind 90 % der Befragten (rund 1400 Erwerbstätige und mehr als 1600 Unternehmen) mit dem Homeoffice zufrieden.

Arbeitsurlaub

Unzufriedenheit mit dem Homeoffice entsteht vor allem durch mangelnde Abwechslung in den eigenen vier Wänden. Deshalb zielt der neue Trend, Longstay auf dem Bauerhof, auf einen Taptenwechsel fürs Heimbüro. Diese Form des Slow Tourism erinnert an die gute alte Sommerfrische, wo man früher nicht nur zwei Wochen, sondern den ganzen Sommer am Land verbracht hat. Heute ist es ein Mix aus nachhaltigem Denken, gesundem Essen, Umweltbewusstsein, sportlichen Aktivitäten, optimaler Erholung – und eben Büro.

„Viele unserer Gäste sagen: „Ich brauche nur meinen Laptop und eine gute Internetverbindung, dann kann ich von überall aus arbeiten. Warum kann ich daher nicht länger am Urlaubsort oder am Urlaubshof bleiben? Wir wollen diesen Bedürfnissen mit den entsprechenden Angeboten Rechnung tragen“, so Mag. Hans Embacher, Geschäftsführer von Urlaub am Bauernhof Österreich.

Lebensraum Bauernhof

Urlaub auf dem Bauernhof ist eine Möglichkeit, dem oft beengten Stadtleben zu entkommen und einen Ausgleich zu schaffen.

Die bäuerlichen Familien selbst leben die Balance aus Arbeit und Freizeit. Fern der künstlichen Urlaubswelten wird den Urlaubsgästen auf dem Bauernhof ein authentischer Einblick in eine naturverbundene Lebens- und Arbeitsweise geboten. „Neben dem üblichen Urlaubsangebot wie Spaß und Sport, Gesundheit und Erholung ist das quasi die Zugabe von Urlaub am Bauernhof“, meint Mag. Hans Embacher. „Unsere Bäuerinnen und Bauern verstehen sich als Botschafter der bäuerlichen Welt. Sie lassen ihre Gäste am ursprünglichen Leben teilhaben und stellen dazu selbstverständlich die besten Grundlagen für einen erfolgreichen Urlaub bereit. Die Urlaubsform Longstay passt perfekt zu uns.“ (mz)