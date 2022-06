Halo-Halo und Butterfly Pea: Sommerdrinks rund um die Welt

Bartender Michael Tonderei von der Cocktailbar Cause Effect in Kapstadt präsentiert den Drink „Table Mountain“, der mit Aromen endemischer Fynbos-Pflanzen durchsetzt ist.

Bangkok - Bei heißen Temperaturen sehnen sich die Menschen rund um den Globus nach kühlen Durstlöschern, um den schwitzenden Körper von innen zu erfrischen. Fast alle Länder haben einen Geheimtipp parat. Manche Drinks sind Tradition, andere entwickeln sich gerade erst zum Trendgetränk.

Eine sommerliche Reise um die Welt zwischen Kräutern, Infusionen, lila Soda und Harz-Paste:

Und noch ein Getränk kommt in Thailand in einer auffälligen Farbe daher: Butterfly Pea Soda. Das Trendgetränk leuchtet in verführerischen Lila-Blau-Tönen und wird aus den Blüten der „Clitoria ternatea“-Pflanze (Schmetterlingserbse) gewonnen. Der wird unter anderem eine beruhigende Wirkung zugesagt, sie soll aber noch andere gesundheitliche Vorteile haben. In Südostasien wird sie häufig für Gerichte und Getränke verwendet. Als Soda ist Butterfly Pea mit seiner Kräuternote extrem erfrischend.

Der Israeli Benny Briga (r) in seinem Kiosk, mit seinen Mitarbeitern Eden (l) und Omri haben den Drink Gazoz in ihrem Kiosk auf dem Levinsky-Markt zubereitet. Sara Lemel/dpa

Das erfrischende griechische Sommergetränk Mastix. Es handelt sich dabei um eine zähe Paste aus Zucker, Vanille und dem Harz des Mastixbaums, der ausschließlich auf der Insel Chios wächst. Alexia Angelopoulou/dpa

Ein Becher Butterfly Pea Soda. Das Trendgetränk leuchtet in verführerischen Lila-Blautönen und wird aus den Blüten der „Clitoria ternatea“-Pflanze (Schmetterlingserbse) gewonnen. Carola Frentzen/dpa

Halo-Halo ist ein beliebtes philippinisches Dessert und gleichzeitig ein Drink. Gesüßte Früchte wie Bananen oder Kokosnussstreifen, kandierte Mung- oder Kidneybohnen sowie rote und grüne Geleestücke werden mit geschabtem Eis bedeckt. Girlie Linao/dpa

Ein Glas Tinto de verano, ein Gemisch aus Rotwein und Gaseosa (Zitronenlimonade) wird zubereitet. Clara Margais/dpa