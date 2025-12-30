Urlauber müssen bei der Einreise nach Georgien ab dem 1. Januar 2026 eine Kranken- und Unfallversicherung nachweisen können.

Berlin/Tiflis - Durch Tiflis schlendern, im Kaukasus-Gebirge wandern: Georgien ist als Urlaubsland beliebt. Nun gibt es eine wichtige Änderung: Reisende, die das Kaukasus-Land besuchen wollen, müssen bei der Einreise ab dem 1. Januar 2026 eine Kranken- und Unfallversicherung nachweisen können. Darauf macht das Auswärtige Amt aufmerksam.

Die Versicherung muss eine Mindestdeckungssumme von 30.000 Georgischen Lari (GEL) aufweisen - das sind umgerechnet knapp 10.000 Euro. Ein Nachweis muss bei der Einreise in englischer oder georgischer Sprache vorliegen, als Ausdruck oder digital. Außerdem muss ersichtlich sein, dass die Police die Zeit von der Ein- bis zur Ausreise abdeckt.