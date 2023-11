München - Albanien gehört zu den neuen Zielen, die der Münchner Reisekonzern FTI Group in sein Repertoire aufnimmt. Das zeigt ein Blick in das Sommerprogramm 2024. So gibt es etwa täglich Flüge ab Frankfurt und München sowie rund 20 Hotels vor Ort, die sich insbesondere an Badeurlauber und Natur- sowie Kultur-Liebhaber richten.

FTI hat insgesamt sein Programm erweitert - um weitere Unterkünfte etwa in der ägyptischen Küstenstadt Ain Sokhna, um Flüge etwa nach Tunesien sowie um Rundreisen, zum Beispiel durch Kappadokien und Mosambik.

Wie Urlauber sparen können

Für preisbewusste Urlauber empfiehlt der Reiseanbieter Länder mit einem niedrigen Preislevel und nennt als alternative Ziele etwa Polen, Tunesien und die südosteuropäischen Länder an der Adria sowie am Schwarzen Meer. Auch Südafrika sei durch seine schwache Landeswährung ein attraktives Reiseziel für Schnäppchenjäger. Zumal Mietwagen nach Einschätzung der Experten günstig bleiben.

Wer bei der Urlaubsplanung nicht auf die Schulferien achten muss, kann zusätzlich profitieren - bei FTI geht die Sommersaison 2024 etwa in Griechenland und in der Türkei von April bis November. Auch hier könnten Urlauber durch vergünstige Angebote sparen.

Wie Frühbucher und Familien profitieren

Nach eigenen Angaben registriert FTI „auffällig viele Vorausbuchungen für die Saison ab kommenden Mai“. Wer schon konkrete Reisepläne hat, kann davon profitieren: Für Frühbucher, die sich bis zum 12. November 2023 entscheiden, sind Rabatte von bis zu 55 Prozent auf den Hotelpreis möglich.

Wer bis zum 31. März 2024 bucht, kann nach Angaben von FTI mit bis zu 35 Prozent Rabatt rechnen - etwa auf Mallorca, in Kroatien, Italien, Tunesien, Bulgarien sowie im Orient. In Thailand, auf Mauritius und in Mexiko sind sogar bis zu 50 Prozent Nachlass möglich, wenn Reisende bis Ende März sich entschieden haben.

In dem neuen Sommerprogramm legt FTI einen besondern Fokus auf Familien - und hat sein Angebot an Unterkünften und Rundreisen entsprechend erweitert. So gibt es zum Beispiel in Kairo und Luxor erstmals Standortrundreisen für Familien, die die Geschichte Ägyptens kindgerecht vermitteln. Kinder erhalten zudem in zahlreichen Hotels eine Ermäßigung von 100 Prozent.