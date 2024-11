Rom/MZ - Es gibt kaum einen Platz in der Ewigen Stadt, der nicht von Schaulustigen oder Pilgernden förmlich gestürmt würde – wobei sich beide Interessen naturgemäß überlagern: Wenn man schon mal da ist, will man am liebsten die ganze Stadt sehen. Ein paar Orte wie der Campo Santo Teutonico, ein uralter Friedhof im Schatten des Petersdoms, lassen sich allerdings finden, an denen es ein bisschen ruhiger zugeht, obwohl sie von herausragender kulturhistorischer Bedeutung sind und übers Jahr auch von Tausenden Gästen besucht werden. Aber nicht von Hunderttausenden. Man muss halt erst einmal dorthin gelangen!

