Der Hansa-Park liegt an der Ostsee. Im Highlander geht es mit Blick aufs Wasser rasant abwärts.

Berlin - Achterbahnfans und abenteuerlustige Familien aufgepasst, viele Freizeitparks läuten am Wochenende (25./26. März) die Sommersaison ein - mit Neuheiten, aber oft auch höheren Preisen als im Vorjahr. Ein Überblick zu einigen der größten Parks:

Auch das Programm im Park, der am 25. März in die Sommersaison startet, wurde ausgeweitet: Es gibt unter anderem zwei weitere Filme in den Kinos, die neue Eisshow „Surpr’Ice presents GalaXia“ und eine neue VR-Experience „Amber Blake: Operation Dragonfly“.

Der Europa-Park liegt in Rust zwischen Freiburg und Offenburg, nahe der Autobahn A5.

Der Hansa-Park liegt nördlich von Lübeck zwischen der Autobahn A1 und der Ostsee. Er startet am 6. April in die Saison.

Das Programm im Heide Park wird durch zwei neue Shows erweitert: Bei „Time“ geht es um eine Reise durch die Zeit und bei „Smile - It's magic“ wird mit Witz gezaubert.

Der Heide Park Soltau liegt zwischen Hamburg, Hannover und Bremen und ist über die Autobahn A7 erreichbar. Saisonstart ist am 25. März.

Der Park liegt bei Mannheim und Ludwigshafen und ist über die Autobahn A65 und die Bundesstraße B9 zu erreichen.

Mit dieser Erweiterung und der Inflation begründen sie die Preiserhöhung um zehn Euro im Vergleich zum vergangenen Jahr: Vor Ort gekaufte Tagestickets kosten in der neuen Saison für Erwachsene 64 und für Kinder 58 Euro. Wer sparen will, kauft die Tickets vorher online - dann kosten sie ab 39 Euro pro Person.

Mit der Erhöhung ist das Legoland nicht allein: Die Eintrittspreise wurden in allen aufgelisteten Freizeitparks angehoben.

Legoland Deutschland liegt bei Günzburg in Bayern an der Autobahn A8. Saisonstart ist an diesem Wochenende (25. März).

Der Movie Park liegt bei Bottrop an der Autobahn A31 und öffnet bereits am Freitag (24. März) seine Tore.

Das Phantasialand liegt in Brühl bei Köln direkt an der Autobahn A553.